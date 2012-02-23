Моніс націлює Зальцбург на перемогу

Харків. 23 лютого. УНІАН. У середу, напередодні матчу 1/16 Ліги Європи Металіст – Зальцбург, тренер австрійського клубу Рікардо Моніс та капітан команди Мартін Хінтереггер провели у Харкові прес-конференцію.

Які висновки ви зробили після першого матчу, і чи налаштовані ви на перемогу в цьому матчі?

Передусім, нас спіткало велике розчарування через цю поразку. Вже через 20 секунд після стартового свистка ми програвали. Ситуація повністю змінилася, ми ніколи не пропускали так рано. Ми знаємо, що вдома Металіст гратиме ще сильніше, але я буду мотивувати хлопців так, щоб завтра вони грали на перемогу.

Чи зможе завтра зіграти Шімер? І як здоров`я у Дугласа?

Ми будемо дивитися після тренування, чи зможуть вони взяти участь у завтрашньому матчі.

Гра Металіста здивувала вас, чи ви були готові до того, що побачили?

Так, в якійсь мірі ми були вражені. У нас було 89 хвилин, щоб виправити свою гру, але ми не змогли зробити цього. Металіст показав класну гру, а ми, в свою чергу, завтра постараємося здивувати своєю грою українських глядачів.

Можна припустити, що завтра харків`яни пройдуть у наступний раунд. Як ви оцінюєте перспективи виступів Металіста в нинішній Лізі Європи?

Я не провісник, щоб говорити про таке. Завтра на полі зустрінуться дві дуже гарні команди. Можу сказати одне - завтра ми будемо грати на перемогу. А в цілому, у мене є симпатія до всіх суперників, з якими ми граємо.

Ви все ще сподіваєтеся пройти далі, враховуючи результат першого матчу?

Якби у нас не було таких надій, ми б і не летіли сюди (посміхається). Ми ніколи не здаємося. Ми поважаємо своїх супротивників, але знаємо, що можемо зіграти з ними.

Чи відомі вам випадки, щоб голландські футболісти чи тренери приїжджали працювати в Україну? Футбольна школа Нідерландів відома своєю якістю, що заважає кращим її представникам приїхати до нас?

Я не бачу ніяких перешкод для роботи в Східній Європі. Я радий, що працюю в Австрії, але я бачу, що тут, в Україні, приголомшлива інфраструктура і тут є все для роботи. Але ж хороші тренери є не тільки в Нідерландах, тут теж працюють справжні футбольні фахівці. Свого часу я зустрічався з голландськими тренерами в Донецьку, жартома пропонував їм свої послуги. Зараз же я бачу, що в Металісті працює прекрасний тренер.

Ви провели якусь роботу над помилками після першої гри?

Я спілкувався з командою, захищав її від негативу після поразки в першому матчі. Я завжди захищаю своїх футболістів. Я сподіваюся, що я знайшов слова, які зможуть мотивувати їх і завтра зіграти в свій кращий футбол, не боячись суперника. «Металіст» грає швидко, технічно і красиво, але для мене головне, щоб футболісти не боялися і грали у свій футбол.

Питання футболістові. Чи нагадує вам стиль гри Металіста гру якоїсь відомої європейської команди?

Поки що можу порівнювати харків`ян з Атлетико-Більбао або ПСЖ. А взагалі, вважаю, що вони грають на рівні кращих європейських команд. Завтра ми постараємося зіграти з ними на рівних і виграти.

Мартін, тобі всього 18 років, а ти вже капітан. Як ти спілкуєшся з партнерами по команді, вони тебе слухають?

Я дуже гордий, що я є капітаном. Я прекрасно почуваюся в цій ролі, а спілкування серед футболістів проходить на вищому рівні. Ми спілкуємося однією мовою, різними мовами, жестами. Головне, що ми спілкуємося інтернаціональною футбольною мовою.

Прес-служба ФК «Металіст»

На знімку: футболісти Зальцбурга на тренуванні, стадіон Металіст, 22 лютого.

Фото УНІАН