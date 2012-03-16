Янукович привітав ФК «Металіст» з виходом до чвертьфіналу Ліги Європи

Харків. 16 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав футбольний клуб «Металіст» (Харків) з виходом до 1/4 фіналу Ліги Європи.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Щиро вітаю гравців, тренерський штаб та вболівальників футбольного клубу «Металіст» (Харків) з перемогою у матчі з грецькою командою «Олімпіакос» та виходом до 1/4 фіналу Ліги Європи сезону 2011/12», - зазначив Президент України у своєму привітанні і висловив переконання, що успіх харківських футболістів є свідченням значного потенціалу українського футболу.

В.ЯНУКОВИЧ побажав гравцям та тренерам команди міцного здоров`я, удачі та подальших спортивних досягнень.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня харківський «Металіст» у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи завдав поразки грецькому «Олімпіакосу» (2:1) і вперше в своїй історії вийшов до чвертьфіналу змагань за єврокубок. На сьогодні «Металіст» залишається єдиним українським клубом, який у нинішньому спортивному сезоні продовжує змагання за європейський кубок.

Згідно з результатами жеребкування, суперником «Металіста» в 1/4 фіналу Ліги Європи стане ліссабонський клуб «Спортинг». У попередній стадії змагань «Спортинг» обіграв англійський клуб «Манчестер Сіті».

Довідка УНІАН. ФК «Металіст» (1925 р.) - один з провідних футбольних клубів України та колишнього СРСР. Президент і власник клубу - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ (з 2005 р.), генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012. Під керівництвом бізнесмена клуб двічі встановлював рекорд України, спочатку чотири, а потім і п`ять разів поспіль завоювавши бронзові медалі національного першості. Сьогодні клуб є постійним учасником єврокубкових змагань. Головний тренер клубу - Мирон МАРКЕВИЧ.

За даними УЄФА, О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ профінансував 30% планових витрат на підготовку Харкова до Євро-2012, виділивши на ці цілі 300 млн. дол. Кошти вкладені в проекти приватно-державного партнерства: реконструкцію стадіону «Металіст» (30 % загальній вартості) та Міжнародного аеропорту «Харків» (фінансування будівництва 2 нових терміналів і реставрації історичної будівлі - 34 % загальній вартості проекту), а також у приватні інвестиційні проекти: будівництво першого в місті 5-зіркового готелю Kharkiv Palace 5* (штаб-квартира УЄФА), тренувальної бази ФК «Металіст», дитячої футбольної академії (Волонтерський центр УЄФА), стадіону «Динамо».

На знімках: (угорі) «Металіст» забиває голи у ворота «Олімпіакоса» у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи, 15 березня, фото прес-служби ФК «Металіст»;

(внизу) гравці «Металіста» після перемоги в одному з матчів Ліги Європи (архів), фото Андрія КРАВЧЕНКА