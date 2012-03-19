Shell у 2012 році планує приступити до буріння свердловини Біляївська-400

Харків. 19 березня. УНІАН. Компанія «Shell» у 2012 році планує приступити до буріння свердловини «Біляєвська-400» на Павлівсько-світлівській ліцензійній ділянці надр у Харківській області.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це в ході робочої чергової зустріч з керівництвом Харківської облдержадміністрації та ДПУ «Шебелинкагазвидобування» заявив директор з експлуатації компанії «Shell» Ян СНААЗ.

Він зазначив, що для початку робіт компанії «Shell» необхідно отримати велику кількість узгоджень і дозволів на проведення пошукових робіт на свердловині. «У нас є дуже великий список дозволів і всього 100 днів на їх отримання», - відзначив він.

У свою чергу заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ завірив представників компанії «Shell», що всі необхідні узгодження та дозволи будуть отримані в найкоротший стермін. «Харківська облдержадміністрація забезпечить «зелене світло» такому стратегічному для регіону інвесторові, як компанія «Shell», - сказав Ю.САПРОНОВ.