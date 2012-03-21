У Харкові за хабар взято під варту двох міліціонерів

Харків. 21 березня. УНІАН. У Харкові взято під варту двох працівників міліції, які підозрюються у хабарництві.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, у березні до прокуратури надійшла заява громадянки щодо вимагання хабара групою працівників лінійного відділу на станції Основа УМВС України на Південній залізниці у сумі 2 тис. дол. за непорушення кримінальної справи стосовно її сина за фактом незаконного зберігання наркотичних засобів.

За результатами перевірки заяви встановлено, що ці працівники лінійного відділу за попередньою змовою з двома цивільними особами, маючи намір на одержання хабара від заявниці, наступного дня вночі одержали частину хабара у сумі 9 тис. грн. за непритягнення сина заявниці до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних засобів.



За вказаним фактом слідчим відділом прокуратури області стосовно працівників зазначеного відділу порушено кримінальну справу за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України, а стосовно двох цивільних осіб – за ч.5 ст.27 – ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.



Двох працівників лінійного відділу затримано, стосовно них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Досудове слідство провадиться слідчим відділом прокуратури області.