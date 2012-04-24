Власенку дозволено зустрітися з Тимошенко - Тюрін

Харків. 24 квітня. УНІАН. Захиснику екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко народному депутату Сергію Власенку дозволено зустрітися зі своєю підзахисною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прокурор Харківської області Геннадій Тюрін.

«Вас там очікують, Державна пенітенціарна служба готова забезпечити вам побачення», - сказав Г.ТЮРІН, звертаючись до присутнього на брифінгу С.Власенка.

Прокурор Харківської області зазначив, що за вчорашньою та сьогоднішньою заявами С.Власенка прокуратура проводить перевірку законності відмови йому у зустрічі з Ю.Тимошенко через проведення в Качанівській виправній колонії санітарного дня.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня начальник Качанівської виправної колонії Іван Первушкін повідомив, що через проведення в установі «санітарного дня» С.Власенко не зможе зустрітись з Ю.Тимошенко.

Сьогодні, 24 квітня, на засіданні ВР лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Кожем’якін звернувся до голови Верховної ради України В.Литвина з проханням з’ясувати в Державній пенітенціарній службі, чому другий день поспіль до Ю.Тимошенко не допускають її захисника. За словами народного депутата, наразі ніхто немає інформації, в якому стані перебуває Ю.Тимошенко і як вона себе почуває.

Після цього звернення В.Литвин на декілька хвилин залишив сесійну залу. Повернувшись, голова ВР зауважив, що йому пообіцяли вирішити це питання.

