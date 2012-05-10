10 травня розпочинає роботу IV Міжнародний кінофестиваль «Харьковская сирень»

Харків. 10 травня. УНІАН. Сьогодні у Харкові розпочинає роботу IV Міжнародний фестиваль короткометражного кіно «Харьковская сирень».

Як сказала в інтерв’ю УНІАН начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації - співголова оргкомітету фестивалю Вікторія Маренич, цьогорічний фестиваль значною мірою відрізнятиметься від попередніх.

За її словами, це стосується зокрема формату фестивалю, принципів підбору конкурсних фільмів, організаційних підходів. Загалом селекційною комісією були допущені близько 20 фільмів, вони представлені митцями Франції, Німеччини, Польщі, Росії, України, Литви. Демонстрація робіт проходитиме лише в одному приміщенні – кінотеатрі ім. Довженка.

В.Маренич відмітила, що цього року для конкурсу відібрано здебільшого фільми гострої психологічної спрямованості, не буде бойовиків, трилерів, фантастичних фільмів – це свідчить скоріше про орієнтацію на «європейське кінематографічне мислення», що більш притаманне й українській традиції.

«Була поставлена дуже висока планка, і організатори сподіваються, що представлені роботи відповідатимуть заданим стандартам», - наголосила В.Маренич.

За її словами, в рамках нинішнього фестивалю відбудеться низка заходів за участю видатних діячів кіно з Франції, США, України та Росії. До Харкова прибули французькі кінозірки Мілен Демонжо, Ален Делон, гості зі США – відомий актор і режисер Родіон Нахапєтов з дружиною Наталією Шляпнікофф, володар «Оскара» за створення спецефектів до фільму «Хижак» Юджин (Євген) Мамут, українська акторка Ада Роговцева.

В.Маренич повідомила, що 10 травня відбудеться презентація книги кінокритика Володимира Миславського про український винахідника кінематографа Йосипа Тимченка, майстер-клас французького співака Ришарда Кроса і творча зустріч з А.Роговцевою. Також буде представлений арт-проект «Образи», присвячений французькій кінозірці, Почесному президенту фестивалю «Харьковская сирень» М.Демонжо.

Урочисте відкриття фестивалю відбудеться сьогодні у Палаці студентів Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. У ході церемонії відкриття буде продемонстрований французький фільм «Maman» за участю М.Демонжо.

11 травня пройде майстер-клас колишнього харків`янина, фахівця з кіноспецефектів Ю.Мамута (США), буде відкрита виставка, присвячена всесвітньо відомому дизайнерові театральних і балетних костюмів, харків`янці Варварі Каринській , яку представить її онук Ендрю Владі, та концерт «Пам`яті Едіт Піаф присвячується». Також відбудеться традиційна церемонія покладання квітів до меморіальної дошки фотографу Альфреду Федецькому, і гості фестивалю залишать відбитки долонь для Алеї почесних гостей. Основною подією фестивального дня 11 травня стане творча зустріч з А.Делоном.

12 травня у Харкові буде відкрита меморіальна дошка з нагоди 160-річчя з дня народження українського винахідника Й.Тимченка, відбудеться майстер-клас художника-постановника анімаційних фільмів, власниці студії «Animagic» (США), колишньої харків`янки Ірини Борисової.

13 травня відбудеться прем`єрний показ кінофільму членів журі «Харьковской сирени» Бориса Токарева та Людмили Гладунко (Росія) «Для початківців любити», Мілен Демонжо представить останній фільм з її участю «Я могла б бути вашою бабусею», а також відбудеться творча зустріч з Р.Нахапетова.

Призери будуть названі увечері 13 травня в ході урочистої церемонії закриття IV фестивалю короткометражного кіно «Харьковская сирень».