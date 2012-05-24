У Харкові затримано студента, який підозрюється у вбивстві матері й бабусі

Харків. 24 травня. УНІАН. У Харкові за підозрою у вбивстві матері та бабусі затримано третьокурсника одного з місцевих вищих навчальних закладів.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора області Сергія Миронова.

За його даними, тіла жінок були виявлені 23 травня близько 5.00 в одній із квартир багатоповерхового житлового будинку по вулиці Героїв Праці. Трупи жінок 1970 та 1945 років народження були засипані піском та обмотані скотчем.

За попередніми даними, у обох жінок виявлено черепно-мозкові травми. Тіла загиблих пролежали в квартирі понад три тижні.

Першою звернула увагу на відсутність жінки 1945 року народження її приятелька, яка зауважила те, що жінка не прийшла до поштового відділення отримувати пенсію за квітень. Також у будинку в цей час поширювався трупний запах.

На місце події одразу прибули керівники облуправління міліції, прокуратури Харкова, прокуратури Київського району Харкова, райвідділу міліції. На місці працюють слідчо-оперативна група, судмедексперти, криміналісти. Проводяться невідкладні слідчі дії.

Підозрюваний у вчиненні злочину (хлопець, який проживав разом з мамою та бабусею), затриманий і дає свідчення у райвідділі міліції. Порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Перебіг досудового слідства у справі контролює прокуратура Харківської області.