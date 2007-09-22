Фонд Фельдмана заявляє про блокування владою Харкова створення в місті першого приватного музею мистецтв

Добродійний фонд народного депутата України V скликання (фракція БЮТ) Олександра ФЕЛЬДМАНА заявляє про блокування владою Харкова ініціативи зі створення в місті першого приватного музею мистецтв.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби О.ФЕЛЬДМАНА.

Зокрема, за даними прес-служби, на найближчій сесії Харківської міської ради буде ухвалено рішення про відміну приватизації об`єкту і всіх раніше виданих дозволів на виділення земельної ділянки, які планувалося використати під створення першого в Харкові приватного музею мистецтв.

«Крім того, що ця акція з боку місцевої влади має сумнівний правовий характер, це ще й виклик культурній громадськості міста», - йдеться у повідомленні.

Як відзначили у прес-службі О.ФЕЛЬДМАНА, навесні наступного року в цьому приміщенні планувалося розмістити перший у Харкові приватний музей мистецтв, у якому мали виставлятися постійні експозиції японських майстрів пластики та старовинної зброї Європи і Сходу. Крім того, окремий зал планувалося надати під виставки експонатів з інших музеїв.

У повідомленні наголошується, що це був один з проектів Добродійного фонду Олександра Фельдмана, який повинен був стати візитною карткою Харкова, оскільки експозицій такого рівня немає в країнах СНД і дуже мало в європейських столицях.

Разом з тим у прес-службі зазначають, що щойно О.ФЕЛЬДМАН відкрито заявив про відкриття музею, міська влада одразу ж почала блокувати цю ініціативу.

«Однак попри «антихарківську» політику влади міста, О.ФЕЛЬДМАН не має наміру відмовлятися від ідеї відродження Харкова як культурної столиці України і від відкриття у місті одного з кращих у Європі музеїв мистецтв», - наголошується в повідомленні.

По-перше, як відзначили у прес-службі, для приватного музею мистецтв буде куплено іншу будівлю в самому центрі міста, а по-друге - вже найближчим часом особисто О.ФЕЛЬДМАН передасть у власність Харківського художнього музею літографії Модільяні, Пікассо, Шагала, Ренуара і Матісса.