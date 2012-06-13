Сьогодні в Харкові говоритимуть про орган

Прес-конференція Кузнєцова і Янка

Харків. 13 червня. УНІАН. Сьогодні відбудеться прес-конференція начальника управління культури і туризму Харківської облдержадміністрації Дмитра Кузнєцова і директора - головного диригента Харківської обласної філармонії Юрія Янка, повідомляє сайт ХОДА. Тема - прибуття органу в Харківську філармонію. Прес-конференція пройде у прес-центрі облдержадміністрації (вул. Сумська, 64, 5 пов. к. 170). Початок - о 14.00.

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