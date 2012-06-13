Бережна: Україна має перейняти досвід грузинських реформ

Харків. 13 червня. УНІАН. Народний депутат Ірина Бережна вважає, що Україна повинна перейняти кращі рецепти грузинських реформ.

Про це вона заявила після знайомства з фотовиставкою «Грузія-2000 vs Грузія-2012», яка проводиться в Харкові Інститутом світової політики.

«Не так давно я вперше побувала в Грузії на запрошення віце-прем`єр-міністра Грузії Георгія Барамідзе. Я побачила країну, що динамічно розвивається, яка упроваджує нові технології, нестандартні підходи у законодавстві, адаптує міжнародний досвід до місцевих умов, ставить перед своєю елітою професійні завдання і професійні критерії», - сказала І.Бережна.

«Сьогодні, - зазначила народний депутат, - коли я дивилася на фотографії десятирічної давності і фотографії, зроблені грузинськими фотохудожниками останнім часом, ставила запитання: а чому так не трапилося в Україні, адже у нас набагато сильніший і людський, і ресурсний потенціал».

На думку І.Бережної, «головна причина в тому, що Україна - у багато разів більша за Грузію, і вирішити за кілька років проблеми, що накопичилися десятиріччями, практично нереально. Про це можуть мріяти лише романтики. Але в цілому ми можемо й мусимо будувати дійсно нову і сучасну країну, якою пишатимуться нові покоління».

«Упевнена, що Україна може запозичити досвід Грузії у державному управлінні, прозорості органів влади, підборі нових кадрів, мінімізації взаємин простих громадян з чиновницьким апаратом. Все це у комплексі зможе дати колосальний заділ на майбутнє. Я не закликаю механічно повторювати все, що відбувалося останнім часом в Грузії, але вважаю, що у них є чому повчитися», - передає слова І.Бережної прес-служба народного депутата.