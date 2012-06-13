Бережна: Україна має перейняти досвід грузинських реформ
Нардеп відвідала фотовиставку
Харків. 13 червня. УНІАН. Народний депутат Ірина Бережна вважає, що Україна повинна перейняти кращі рецепти грузинських реформ.
Про це вона заявила після знайомства з фотовиставкою «Грузія-2000 vs Грузія-2012», яка проводиться в Харкові Інститутом світової політики.
«Не так давно я вперше побувала в Грузії на запрошення віце-прем`єр-міністра Грузії Георгія Барамідзе. Я побачила країну, що динамічно розвивається, яка упроваджує нові технології, нестандартні підходи у законодавстві, адаптує міжнародний досвід до місцевих умов, ставить перед своєю елітою професійні завдання і професійні критерії», - сказала І.Бережна.
«Сьогодні, - зазначила народний депутат, - коли я дивилася на фотографії десятирічної давності і фотографії, зроблені грузинськими фотохудожниками останнім часом, ставила запитання: а чому так не трапилося в Україні, адже у нас набагато сильніший і людський, і ресурсний потенціал».
На думку І.Бережної, «головна причина в тому, що Україна - у багато разів більша за Грузію, і вирішити за кілька років проблеми, що накопичилися десятиріччями, практично нереально. Про це можуть мріяти лише романтики. Але в цілому ми можемо й мусимо будувати дійсно нову і сучасну країну, якою пишатимуться нові покоління».
«Упевнена, що Україна може запозичити досвід Грузії у державному управлінні, прозорості органів влади, підборі нових кадрів, мінімізації взаємин простих громадян з чиновницьким апаратом. Все це у комплексі зможе дати колосальний заділ на майбутнє. Я не закликаю механічно повторювати все, що відбувалося останнім часом в Грузії, але вважаю, що у них є чому повчитися», - передає слова І.Бережної прес-служба народного депутата.