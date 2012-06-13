До Ярославського на Євро-2012 приїхав міліардер Абрамович (фото)

Харків. 13 червня. УНІАН. Сьогодні в гості до Олександра Ярославського приїхав відомий російський міліардер, власник англійського клубу «Челсі» Роман Абрамович.



Як стало відомо кореспонденту УНІАН, друг українського бізнесмена зупинився в 5-зірковому готелі Kharkiv Palace, де в ці дні облаштувалися також всі представники УЄФА, які прибули до Харкова на Євро-2012.

Вдень О.Ярославський і Р.Абрамович побували на стадіоні «Металіст», який у ці дні перетворився на арену грандіозного футбольного свята.

Не виключено, що харківський бізнесмен запросив свого російського колегу на матч фаворитів Євро-2012 - збірних Голландії та Німеччини. Сьогодні на «Металісті» - двобій грандів європейського футболу.

Свій стартовий матч голландці програли, тож гра обіцяє бути принциповою і видовищною.

Відомо, що це не перший приїзд до Харкова Р.Абрамовича. На запрошення О.Ярославського, який останніми роками займався фінансуванням проектів Євро-2012 та спорудженням і реконструкцією спортивних об’єктів, аеропорту, власник «Челсі» відвідував стадіон «Металіст» під час ігор харківської команди в Лізі Європи.

На знімках: (угорі) Олександр Ярославський з Романом Абрамовичем на стадіоні «Металіст», Харків, 13 червня; (внизу) друзі-міліардери О.Ярославський ті Р.Абрамович під час матчу Ліги Європи між харківським «Металістом» та італійською «Сампдорією» (архів, фото Андрія Кравченка).