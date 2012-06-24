Тимошенко не поїде до суду 25 червня

Харків. 24 червня. УНІАН. Державна пенітенціарна служба України не доставлятиме екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко на засідання суду 25 червня.

Про це повідомляє прес-служба ДПтСУ.

Як зазначається в повідомленні, Ю.Тимошенко написала заяву про відмову від участі у судовому процесі, посилаючись при цьому на висновок німецького професора Карла Макса Айнхойпля.

Директор клініки «Шаріте» раніше прибув до України на один день для написання висновку про можливість участі Ю.Тимошенко у судовому засіданні, хоча про такі рекомендації сама Ю.Тимошенко відповідним листом просила свого лікуючого лікаря Аннету Райсхауер, зазначили в прес-службі.

«У висновках німецькі медики радять відмовитися від транспортування Ю.Тимошенко з метою не зашкодити успішному процесу лікування. Вони також відмічають, що у наступні тижні здатність Ю.Тимошенко переносити навантаження значно покращиться», - поінформували в ДПтСУ.

Відповідні документи (заява Ю.Тимошенко і висновок німецьких лікарів) будуть передані до суду, додали в пенітенціарній службі.

Як повідомлялося, керівництво Качанівської колонії в Харкові, в якій відбуває покарання екс-прем`єр, на початку поточного тижня одержало на ім`я Ю.Тимошенко повістку до суду на слухання у справі ЄЕСУ на 25 червня. Міністерство охорони здоров`я України рекомендувало створити комфортні умови для перебування Ю.Тимошенко в приміщенні суду у зв`язку зі станом її здоров`я.

Голова правління німецької клініки «Шаріте» Карл Макс Айнгойпль 23 червня відвідав Ю.Тимошенко в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові і провів у палаті її медичний огляд.