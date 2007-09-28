Затриманий біля аеропорту мав підірвати Януковича?

Харків. 28 вересня. УНІАН. Голова фракції БЮТ у Харківській міськраді, президент концерну «АВЕК» Сергій СЬОМОЧКІН заявив, що 25 вересня було затримано підозрюваного у можливому замаху на лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА під час візиту прем’єр-міністра до Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, промовляючи у четвер на прес-конференції у прес-центрі «Майдан Свободи», С.СЬОМОЧКІН повідомив, що затриманий підозрюється також і в здійсненні кількох вибухів у Харкові, які сталися раніше.

Зокрема сказав він, це вибух біля офісу Партії регіонів на Сумській, 39 під час виборів 2006 р., коли поблизу перебував Євген Кушнарьов, а також двох вибухів у 2007 р. біля готелю «Національ» та мерії, пов’язаних із секретарем Харківської міськради Геннадієм КЕРНЕСОМ.

Підозрюваний Ігор БУДАРЙНИЙ (це прізвище вже згадувалося цими днями у повідомленнях ЗМІ – УНІАН), який дає свідчення слідчим органам, за даними С.СЬОМОЧКІНА, працював охоронцем у відомого харківського бізнесмена, члена наглядової ради «Укрсиббанку» Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, а потім став охоронцем народного депутата Євгена Кушнарьова.

За словами С.СЬОМОЧКІНА, крім офіційної версії, що 25 вересня о 18.45 на проспекті Гагаріна (він веде до аеропорту, звідкіля вилітав В.ЯНУКОВИЧ – УНІАН), був затриманий невідомий з 8 набоями до пістолета Макарова, існує й інша версія. При цьому він зіслався на інформацію в ЗМІ, згідно з якою цей підозрюваний був затриманий у власній квартирі, що підтверджує його дружина.

Водночас С.СЬОМОЧКІН відкинув звинувачення на адресу харківського БЮТ у тому, що повідомлення про можливий замах на В.ЯНУКОВИЧА сфабриковане бютівцями. Він відмітив, що співробітники СБУ дуже швидко затримали підозрюваного, а це, на його думку, може бути свідченням того, що даний підозрюваний давно був у полі зору спецорганів.

При цьому С.СЬОМОЧКІН звернув увагу на той факт, що після заяви керівника харківського штабу БЮТ Олександра ФЕЛЬДМАНА про підготовку можливого замаху на В.ЯНУКОВИЧА, до народного депутата у зв’язку з цим так ніхто і не звернувся.

С.СЬОМОЧКІН також звернув увагу на те, що у Харкові досі не доведено до завершення жодної справи, пов’язаної з вибухами, які він назвав.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня о 18.45 у Харкові на проспекті Гагаріна, який веде до аеропорту, звідкіля увечері після завершення візиту до Харкова мав вилітати В.ЯНУКОВИЧ, міліція затримала чоловіка, у якого було вилучено 8 набоїв до пістолета Макарова. У пізніших коментарях представники місцевої міліції не називали прізвища затриманого і не пов’язували цей інцидент з повідомленнями про можливий замах на В.ЯНУКОВИЧА.

27 вересня. в.о. міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО заявив, що в Міністерстві внутрішніх справ України не виключають, що затриманий поблизу Харківського аеропорту чоловік з боєприпасами міг скоїти вибухи.

«Зараз іде слідство. У нього (затриманого – УНІАН) були вилучені компоненти вибухових пристроїв. Дійсно, ця людина, яка готувалася до цих злочинів, є небезпечною. Вона могла скоїти їх», - сказав М.КОРНІЄНКО.