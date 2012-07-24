На Харківщині намолочено півтора мільйони тонн зерна

Середня врожайність - 27 ц/га

Харків. 24 липня. УНІАН. Станом на 24 липня в Харківській області намолочено 1 млн. 456 тис. тонн зерна. Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, загальна площа посіву ранніх зернових та зернобобових культур становить 603,49 тис.га. Станом на 24 липня врожай зібрано на 89 % посівних площ. Намолочено 1млн. 456 тис. тонн зерна. Середня врожайність становить 27 ц/га.

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