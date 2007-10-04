Собор слов`янських народів: «Даёшь ЕЭП!»

Харків. 4 жовтня. УНІАН. Четвертий Бєлгородський міжнародний економічний форум Собору слов`янських народів Білорусі, України та Росії, який пройшов 27-28 вересня, звернувся до президентів, урядів і парламентів країн-учасниць із закликом усунути прикордонні бар`єри і максимально спростити процедури перетину кордонів, зокрема, для жителів прикордонних областей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє харківське інформагентство Status quo з посиланням на в.о. голови виконавчого комітету Ради керівників прикордонних областей Білорусі, Росії й України Олексія КІРЮХІНА.

За його словами, у зверненні відзначено, що «історія вчить берегти безцінну спадщину - дружбу наших народів, що гарантує суверенітет і незалежність і дає можливість вирішувати завдання економічного розвитку. Але є чинники, які намагаються роз`єднати наші народи й установити нові прикордонні бар`єри всупереч економічній доцільності. Працюючи в рамках у науково-технічній кооперації, наші економіки можуть вистояти в конкурентній боротьбі в умовах глобалізації».

За словами О.КІРЮХІНА, на форумі була підтримана ідея якнайшвидшого формування єдиного економічного простору (ЄЕП), у яку б увійшли Білорусь, Казахстан, Росія й Україна. Планується, що буде створений митний союз, який полегшить пересування товарів і послуг через кордони країн-учасниць. Домовленості про створення ЄЕП і робота зі створення цього простору були досягнуті в 2004 р. Зараз уніфіковано близько 30 документів з 50, які необхідно уніфікувати.

Як передає кореспондент УНІАН, в електронних виданнях Бєлгорода також висвітлено точки зору на інтеграційні процеси. Зупиняючись на проблемах економічного співробітництва член Ради Собору, член-кореспондент РАН Сергій ГЛАЗЬЄВ зазначив, що одним з негативних факторів, який гальмує розвиток сільського господарства в сусідніх країнах, є відсутність митного союзу. За його словами, ухвалення подібного союзу наприкінці 2006 р. між Росією, Казахстаном і Бєларуссю передбачало тристоронню угоду. На думку члена Ради Собору, колишній міністр економічного розвитку й торгівлі РФ Герман ГРЕФ умовив керівництво країни не вступати в союз, тому що це перешкодить вступу до ВТО.

Зараз документи про вступ у митний союз розглядаються знову і, за прогнозами С.ГЛАЗЬЄВА, тристороння угода буде підписано 6 жовтня ц.р. Однак він відзначив, що без України цей союз не буде таким ефективним. При цьому Ю. ГЛАЗЬЄВ повідомив, що готується відповідне звернення до нової Верховної ради України.

Як пише, зокрема, видання «Росбалт-Україна», Собор Слов`янських народів як громадська організація був утворений на З`їзді слов`янських народів Росії, України та Білорусі в 2001 р. Мета і завдання Собору – створення та розвиток єдиної системи слов`янських організацій, орієнтованих на процес возз`єднання слов`янського народу трьох країн.