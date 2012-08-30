Тренер бухарестського «Динамо»: віримо в те, що пройдемо далі

Харків. 30 серпня. УНІАН. Головни тренер бухарестського «Динамо» Даріо Бонетті не виключає, що його команда може добитися позитивного результату у матчі Ліги Європи з харківським «Металістом», який відбудеться сьогодні у Харкові.

Свої міркування тренер висловив на передматчевій прес-конференції.

Якщо ви не зможете домогтися виходу в груповий етап, як це позначиться на вас особисто?

Ми віримо в те, що пройдемо далі. У іншому випадку ми б не приїжджали до Харкова. Але ми точно знаємо, що нам буде важко добитися необхідного результату. Я завжди дотримуюся принципу «ніколи не говори ніколи».

Коли ви говорите про це, ви згадуєте те диво, яке відбулося в Лібереце?

Ні, я не думаю про те. Той випадок - вже історія. Те, що буде в Харкові - це нова історія. Але я був би не проти, якби результат повторився.

Ми знаємо, що «Динамо» дуже часто використовує ротацію. Чи будете ви завтра тасувати склад?

Я завжди дивлюся по останньому тренуванню. Отже склад на гру я визначу після останнього тренування.

Погодні умови, швидше за все, будуть такими ж, як і сьогодні. Це буде перевагою для «Динамо»?

При такій погоді перевагу отримують ті команди, які грамотніше реалізують свою тактику в життя і зможуть зіграти технічніше.

Що означатиме для вас можливий вихід у груповий турнір? Адже багато хто говорить про проблеми з фінансами у клубу.

Я ніколи не думаю про питання фінансів. Моя справа - гра команди. І я в першу чергу думатиму про гравців і уболівальників своєї команди. Мої гравці дуже молоді, і для них дуже велика мотивація - показати себе футбольній Європі.

Чи є у вас якийсь особливий план, тактика, щоб відіграти 2 голи завтра? Адже становище «Динамо» просто катастрофічне.

А ви дивилися матч в Бухаресті?

Звичайно.

У вас є технічні дані про володіння м`ячем та інші ТТД?

Зрозумійте, адже ваша команда грала в більшості останні 30 хвилин гри і, по суті, змогла створити лише один гольовий момент.

Дуже часто грати удесятьох - це перевага. Адже гравці збираються, грають на максимумі своїх можливостей. Досить часто у футболі трапляється таке, що команда в меншості перемогає. Я чудово знав, що «Металіст» - команда вищого класу. Не в останню чергу хочу звернути увагу на бюджети команд, вони абсолютно різні. Але, на щастя, кожен матч має свою історію. У першому матчі, я вважаю, все-таки у нас був шанс звести матч на нічию. Ми знаємо, що два голи, забиті харків`янами, - наслідок наших помилок, наш подарунок. Але статистика говорить про те, що 65% матчу ми володіли м`ячем. І якщо нам удасться не припуститися подібних помилок, то ми можемо розраховувати на позитивний результат. Звичайно, в четвер увечері нам буде дуже складно.

Драгош Грігоре (захисник):

Завтра «Металіст» вийде тим же, основним складом...

Я гадаю, що будь-який гравець, задіяний в такому матчі, захоче показати максимум, аби порадувати своїх уболівальників.

У останньому матчі забив Лукин, ваш колега по захисту. Чи слід чекати голів від вас завтра?

Перше, про що я думаю - щоб наша команда не пропустила. Не має значення, хто заб`є гол. Дуже важливо не повторити помилки, яких ми допустилися в першому матчі, і зробити висновки. Для нас дуже важливо перемогти.

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