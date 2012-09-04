У Харкові пограбували ювелірну крамницю

Харків. 4 вересня. УНІАН. У Харкові невідомі вчинили розбійний напад на ювелірну крамницю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Фрунзенського району Олега Гладких, сьогодні, 4 вересня, об 11.10 до чергової частини Фрунзенського райвідділу міліції від оператора «102» надійшло повідомлення про те, що до ювелірного магазину увірвались троє невідомих у чорних масках.

За даними О.Гладких, нападники, вдаривши охоронця та погрожуючи трьом продавцям предметом, схожим на пістолет, розбили скляну вітрину прилавку з ювелірними виробами, викрали браслети із золота та інші ювелірні прикраси, після чого зникли в невідомому напрямку.

На місце події одразу виїхали прокурор області Геннадій Тюрін, прокурор Харкова Євген Попович, керівники райвідділу міліції, слідчо-оперативна група райвідділу міліції у повному складі, експерти-криміналісти.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій). Прокуратура області та Фрунзенського району Харкова взяла хід досудового слідства на свій контроль.