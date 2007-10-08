Металіст – Кривбас 3:2
Так би і з Евертоном
Харків. 8 жовтня. УНІАН. У домашньому матчі 12-го туру Чемпіонату України з футболу Металіст завдав поразки Кривбасу з рахунком 3:2
Як передає кореспондент УНІАН, голи забили Бабич (6), Слюсар (61), Нвоха (90+3) – Опря (16), Лисицький (69).
Металіст був активніший, про що свідчить статистика всіх компонентів гри.
За словами головного тренера Металіста Мирон МАРКЕВИЧА, напередодні команда багато сил віддала у грі з англійським Евертоном, і проблема була в тому, «щоб якось відновити футболістів, насамперед психологічно, вивести їх із психологічної ями. Частково нам це вдалося, частково – ні».
«Я повинен вам сказати, - додав М.МАРКЕВИЧ, - що Кривбас - інша команда, ніж була торік. Так, Олег ТАРАН зробив з них справді команду, і нам не дали розгулятися. Хоча перевага була у нас, але, будемо говорити, нелогічні голи влетіли в наші ворота. Та й «перегравали» ми десь біля штрафного майданчика - хотіли завести м`яч у ворота, а це не завжди виходило. Добре те, що добре кінчається, і команда до кінця билася й перемогла».
«…Ця перемога була дуже потрібна. Ну, тепер треба відсипатися, тому що зіграти сім таких матчів за 21 день непросто, тим більше, ми практично одним складом грали. Зараз ми зможемо відпочити і підготуватися до наступних матчів», - сказав тренер Металіста.
Набравши в 12 іграх 23 очки, Металіст посідає 4 місце в турнірній таблиці Чемпіонату.
У неділю, 7 жовтня, були зіграні ще 2 матчі 12-го туру Чемпіонату України.
Шахтар - Карпати 3:0 (Ілсіньо 40, Гладкий 46, 58)
Чорноморець - Дніпро 1:2 (Коритько 48, пен. - Воробей 12, Самодін 33).
Нагадаємо, що в суботу зіграли внічию Закарпаття і Металург (Д), Арсенал виграв у Металурга (З) 2:1, Таврія у Нафтовика - 1:0, Зоря вдома поступилася Динамо 1:2. А ще на день раніше обмінялися голами Ворскла і ФК Харків.
В результаті, 12-й тур розставив команди так:
1 Шахтар (Донецьк) - 34
2 Дніпро (Дніпропетровськ) - 25
3 Динамо (Київ) - 24
4 Металіст (Харків) - 23
5 Чорноморець (Одеса) - 17
6 Таврія (Сімферополь) - 17
7 Металург (Запоріжжя) - 15
8 Металург (Донецьк) - 15
9 Арсенал (Київ) - 14
10 Кривбас (Кривий Ріг) - 13
11 Зоря (Луганськ) - 13
12 ФК Харків - 13
13 Закарпаття (Ужгород) - 13
14 Ворскла (Полтава) - 13
15 Карпати (Львів) - 12
16 Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) - 5