Металіст – Кривбас 3:2

Харків. 8 жовтня. УНІАН. У домашньому матчі 12-го туру Чемпіонату України з футболу Металіст завдав поразки Кривбасу з рахунком 3:2

Як передає кореспондент УНІАН, голи забили Бабич (6), Слюсар (61), Нвоха (90+3) – Опря (16), Лисицький (69).

Металіст був активніший, про що свідчить статистика всіх компонентів гри.

За словами головного тренера Металіста Мирон МАРКЕВИЧА, напередодні команда багато сил віддала у грі з англійським Евертоном, і проблема була в тому, «щоб якось відновити футболістів, насамперед психологічно, вивести їх із психологічної ями. Частково нам це вдалося, частково – ні».

«Я повинен вам сказати, - додав М.МАРКЕВИЧ, - що Кривбас - інша команда, ніж була торік. Так, Олег ТАРАН зробив з них справді команду, і нам не дали розгулятися. Хоча перевага була у нас, але, будемо говорити, нелогічні голи влетіли в наші ворота. Та й «перегравали» ми десь біля штрафного майданчика - хотіли завести м`яч у ворота, а це не завжди виходило. Добре те, що добре кінчається, і команда до кінця билася й перемогла».

«…Ця перемога була дуже потрібна. Ну, тепер треба відсипатися, тому що зіграти сім таких матчів за 21 день непросто, тим більше, ми практично одним складом грали. Зараз ми зможемо відпочити і підготуватися до наступних матчів», - сказав тренер Металіста.

Набравши в 12 іграх 23 очки, Металіст посідає 4 місце в турнірній таблиці Чемпіонату.

У неділю, 7 жовтня, були зіграні ще 2 матчі 12-го туру Чемпіонату України.

Шахтар - Карпати 3:0 (Ілсіньо 40, Гладкий 46, 58)

Чорноморець - Дніпро 1:2 (Коритько 48, пен. - Воробей 12, Самодін 33).

Нагадаємо, що в суботу зіграли внічию Закарпаття і Металург (Д), Арсенал виграв у Металурга (З) 2:1, Таврія у Нафтовика - 1:0, Зоря вдома поступилася Динамо 1:2. А ще на день раніше обмінялися голами Ворскла і ФК Харків.

В результаті, 12-й тур розставив команди так:

1 Шахтар (Донецьк) - 34

2 Дніпро (Дніпропетровськ) - 25

3 Динамо (Київ) - 24

4 Металіст (Харків) - 23

5 Чорноморець (Одеса) - 17

6 Таврія (Сімферополь) - 17

7 Металург (Запоріжжя) - 15

8 Металург (Донецьк) - 15

9 Арсенал (Київ) - 14

10 Кривбас (Кривий Ріг) - 13

11 Зоря (Луганськ) - 13

12 ФК Харків - 13

13 Закарпаття (Ужгород) - 13

14 Ворскла (Полтава) - 13

15 Карпати (Львів) - 12

16 Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) - 5