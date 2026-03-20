Кожен четвертий українець незадоволений роботою: що непокоїть працівників

Найпоширеніший демотиватор - відсутність дружньої атмосфери.

Незадоволеність роботою в Україні набуває системного характеру - 27% українців тією чи іншою мірою невдоволені. За даними дослідження GRC.ua, що є у розпорядженні УНІАН, у 2024 році таких було 22%, а у 2023-му – 20%.

Водночас лише 7% працівників повністю задоволені роботою – це найнижчий показник за останні роки. Частка таких респондентів щороку зменшується на 1 відсотковий пункт.

Найбільшу групу становлять умовно лояльні: майже кожен четвертий каже, що радше задоволений роботою, а ще 27% приймають нинішні умови лише через війну. Рік тому таких було на 6 в.п. більше, що свідчить про вичерпання "запасу терпіння".

Паралельно зростає частка відверто незадоволених: 7% – категорично (проти 4% у 2024 році), ще кожен п’ятий – загалом незадоволений. Серед причин аналітики називають накопичену втому, психологічне виснаження та нестабільність. Зарплата лишається ключовим фактором, але дедалі частіше викликає фрустрацію через розрив між навантаженням і оплатою.

Водночас зростає роль нематеріальних чинників. Найпоширеніший демотиватор – відсутність дружньої атмосфери (32%). Важливими є також стосунки з керівником, умови праці (27%), кар’єрні можливості (кожен четвертий), можливість працювати віддалено (23%) і гнучкий графік (кожен п’ятий).

Дослідження також свідчить про формування "прихованої плинності": працівники залишаються в компаніях, але внутрішньо готові до змін. У 2026 році утримання персоналу дедалі більше залежатиме не лише від зарплат, а й від довіри, умов і змісту роботи.

"Роботодавцям доведеться працювати з атмосферою, довірою, змістом та форматом роботи, відчуттям перспективи. В противному випадку зростання незадоволеності роботою перетвориться на хвилю звільнень, до якої ринок може виявитися неготовим", – попереджають аналітики.

За підсумками 2025 року 15% працівників українських компаній зазнали скорочень зарплат, що на 2% більше, ніж роком раніше. Проте у 2026 рік переважна більшість роботодавців увійшли із наміром або утримати зарплату на поточному рівні, або підвищити її.

Більшість роботодавців у сфері громадського харчування та готельного господарства зіштовхнулись з гострим дефіцитом персоналу в Україні. Найбільший дефіцит кадрів роботодавці відчувають на позиціях кухарів та їхніх помічників. Також складно знайти офіціантів, барменів і технічний персонал.

