Попри блокування Орбана: Зеленський сказав, коли очікує на перший транш кредиту від ЄС

В Євросоюзі знайдуть спосіб надати Україні фінансову допомогу, незважаючи на спротив Угорщини.

Президент Володимир Зеленський оптимістично налаштований щодо надходження фінансової допомоги від Євросоюзу вже в квітні.

Він висловив переконання, що Євросоюз знайде спосіб надати Україні перший транш з 90 млрд євро в обхід угорського вето з боку прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

Зокрема, глава держави відповів на питання про можливий майбутній вплив на Україну ситуації з блокуванням на рівні Євросоюзу остаточного затвердження кредиту обсягом 90 млрд євро.

Як зазначив президент України, він обговорив це питання з лідерами Євросоюзу, а також з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Ми налаштовані оптимістично. Вони знайдуть варіанти як частково нас фінансувати. Ми чекаємо перший транш з тієї суми, про яку домовлялись, на 2026 рік, в квітні місяці", - наголосив Зеленський.

На його думку, в Євросоюзі повинні знайти вихід із поточної ситуації і надати Україні фінансову допомогу.

"В будь-якому випадку, навіть знаходячи альтернативні тимчасові кроки, ЄС повинен... знайти вихід з цієї ситуації".

Угорщина і кредит для України

Як повідомляв УНІАН, Угорщина залишається непохитною у намірі блокувати виділення коштів Україні, поки російська нафта знову не потече через зруйнований Росією нафтопровід "Дружба".

Водночас, як запевняє президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, попри угорське блокування, виділення Україні кредиту на 90 млрд євро відбудеться "тим чи іншим чином".

