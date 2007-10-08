Поговоримо про Кабмін – Комсомолка
Два варіанти уряду
Харків. 8 жовтня. УНІАН. «Комсомольськая правда в Украине» спрогнозувала можливий склад Кабінету міністрів України, який може бути утворений за результатами дострокових парламентських виборів.
Варіант перший (при помаранчевій коаліції):
Прем`єр-міністр - Юлія Тимошенко (ймовірність - 99%)
Перший віце-прем`єр - Олександр Турчинов (33%), Віктор Балога (33%) або Арсеній Яценюк (33%)
Віце-прем`єр з гуманітарних та соціальних питань - Йосип Вінський (33%) або Юрій Павленко (33%)
Міністр оборони - Анатолій Гриценко (99%)
Міністр юстиції - Роман Зварич (50%)
Міністр закордонних справ - Борис Тарасюк (99%)
Спікер парламенту - Володимир Литвин (80%) або Анатолій Кириленко (20%)
Варіант другої (при широкій коаліції):
Прем`єр-міністр - Борис Колесникив (50%) або Раїса Богатирьова (50%)
Перший віце-прем`єр - Сергій Клюєв (20%) або Віктор Янукович (70%)
Віце-прем`єр з гуманітарних та соціальних питань - Анатолій Кириленко (30%) або Дмитро Табачник (50%)
Міністр оборони - Анатолій Гриценко (99%)
Мінпраці й соцполитики - Михайло Папієв (70%)
Міністр закордонних справ - Арсеній Яценюк (60%)
Спікер парламенту Володимир Литвин (90%) або Юлія Тимошенко (10%)».