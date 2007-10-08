Поговоримо про Кабмін – Комсомолка

Харків. 8 жовтня. УНІАН. «Комсомольськая правда в Украине» спрогнозувала можливий склад Кабінету міністрів України, який може бути утворений за результатами дострокових парламентських виборів.

Варіант перший (при помаранчевій коаліції):

Прем`єр-міністр - Юлія Тимошенко (ймовірність - 99%)

Перший віце-прем`єр - Олександр Турчинов (33%), Віктор Балога (33%) або Арсеній Яценюк (33%)

Віце-прем`єр з гуманітарних та соціальних питань - Йосип Вінський (33%) або Юрій Павленко (33%)

Міністр оборони - Анатолій Гриценко (99%)

Міністр юстиції - Роман Зварич (50%)

Міністр закордонних справ - Борис Тарасюк (99%)

Спікер парламенту - Володимир Литвин (80%) або Анатолій Кириленко (20%)

Варіант другої (при широкій коаліції):

Прем`єр-міністр - Борис Колесникив (50%) або Раїса Богатирьова (50%)

Перший віце-прем`єр - Сергій Клюєв (20%) або Віктор Янукович (70%)

Віце-прем`єр з гуманітарних та соціальних питань - Анатолій Кириленко (30%) або Дмитро Табачник (50%)

Міністр оборони - Анатолій Гриценко (99%)

Мінпраці й соцполитики - Михайло Папієв (70%)

Міністр закордонних справ - Арсеній Яценюк (60%)

Спікер парламенту Володимир Литвин (90%) або Юлія Тимошенко (10%)».