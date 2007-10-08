Харкову потрібні автотунелі - Аваков

Харків. 8 жовтня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ сподівається, що проблему пробок у Харкові можна вирішити побудовою тунелей для підземного руху авто.

Як передає кореспондент УНІАН, свою думку губернатор висловив у телепрограмі «Акценти» з Арсеном Аваковим».

«У мене для будівельників є ще одна новина, Я вважаю, що харківські метробудівники мають будувати не лише метрополітен, а що дуже важливо – це новий концепт, який буде презентований нами найближчим часом, - тунелі для підземного руху автомобілів. Те, що застосовується у всьому світі, те, що нам вкрай необхідне», - сказав А.АВАКОВ.

А.АВАКОВ висловив стурбованість тим, що «місто задихається в пробках, і щодня сотні тисяч людей стоять у пробках: в машинах, в автобусах, нервуються і переживають, втрачають своє здоров’я, час".

"Це неприпустимо. Потрібне сучасне планування і сучасне будівництво. Розв’язки, у тому числі й підземні, вкрай необхідні. Так само необхідні, як і метро. І ми цьому будемо приділяти якнайсерйознішу увагу», - сказав А.АВАКОВ.