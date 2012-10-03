У Харкові на мітинг лівих прийшло 120 прихильників

Харків. 3 жовтня. УНІАН. У Харкові проводять мітинг прихильники лівих політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі Свободи навпроти Будинку рад зібралися близько 120 осіб, які тримають символіку ПСПУ, громадських організацій «Трудова Харківщина», «Всеукраинский союз рабочих», «Союз советских офицеров», транспаранти з написами: «Нет - Евросоюзу, МВФ и НАТО!», «Да - Таможенному союзу Украины с Россией, Белой Русью и Казахстаном!», «Мы отдали железной дороге жизнь, вы набили свои карманы!», «Нет - уничтожению промышленного потенциала страны!», «М.Добкин! Выполни свои обещания рабочим завода им. Шевченко», «Янукович, Азаров, Добкин! Рабов в Древнем Риме кормили и давали кров. Нам отказывают даже в этом».

За словами одного з організаторів мітингу, голови ради обласної громадської організації «Трудова Харківщина» Павла Тищенка, в акції також беруть участь активісти громадських організацій «Оплот», «За возрождение СССР», «Русское вече», руху «За Украину, Белорусию и Россию».

За словами П.Тищенка, учасники мітингу вимагають заборони продажу землі, скасування рішення про підвищення пенсійного віку для жінок, покращення соціального захисту ветеранів і дітей війни, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, термінової виплати заборгованості із зарплати на державних підприємствах, припинення приватизації стратегічних підприємств, підвищення соціальних стандартів.

П.Тищенко також зауважив, що люди вимагають вступу України в Митний союз та приєднання до Єдиного економічного простору.

За його словами, учасники мітингу планують ухвалити резолюцію з цими вимогами і направити її до Президента України Віктора Януковича, голови Верховної Ради Володимира Литвина, прем`єр-міністра Миколи Азарова, голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна, Харківського міського голови Геннадія Кернеса.