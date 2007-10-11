”Трибуна-ТБ” відновлює роботу

Харків. 11 жовтня. УНІАН. Прес-центр "Трибуна-ТБ", який був закритиий за день до парламентських виборів, відновлює свою роботу.

Як повідомив журналістам керівник "Трибуни" Андрій Войцеховський, центр розташується у невеликому приміщенні в Харківському обласному радіотелевізійному передавальному центрі (вул.Дерев`янко, 1а). Програма центру "Трибуна-ТБ" тимчасово змінить свій формат. Вона відбуватиметься у вигляді ток-шоу, оскільки зараз немає можливості розмістити в приміщенні столи і стільці для журналістів (раніше прес-конференції, що проходять в центрі, транслювалися у прямому ефірі телеканалу "Фора"). "Трибуна-ТБ", як і раніше, виходитиме в ефірі телеканалу "Фора".

Як повідомлялося, 28 вересня А.Войцеховський повідомив про те, що приміщення медіа-центру "Трибуна-ТБ" опечатані. За його словами, один із засновників центру припинив регулярно робити внески, через що у медіа-центру виник борг перед готелем "Харків", у якому орендуються приміщення, у розмірі 50 тис.грн. "Я не думаю, що це відбулося тільки через заборгованість. Мабуть, комусь із наших засновників не сподобалися поширювані нами відеоролики ", - підкреслив А.Войцеховській. Він також повідомив, що з опечатаних приміщень вдалося вивезти меблі і апаратуру, що належить центру.

27 вересня "Трибуна-ТБ" розповсюдила на деяких харківських телеканалах відеоролики за участю харківського міського голови Михайла Добкіна та секретаря Харківської міськради Геннадія Кернеса. Крім того, у ті дні А.Войцеховський на прес-конференції у прямому ефірі спалив паперові таблички з іменами цих керівиків міста, які, як він заявив, жодного разу не відгукнулися на запрошення взяти участь у дебатах з актуальних проблем Харкова.