Добкін і Кернес вручили пожежнику Кизименку легковий автомобіль
Євгенові побажали одужання
Харків. 14 листопада. УНІАН. Сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін та Харківський міський голова Геннадій Кернес вручили ключі від автомобіля пожежнику Євгенові Кизименку, який постраждав під час гасіння пожежі в Балаклійському районі.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, автомобіль Daewoo Lanos пройшов процес спеціальної доробки і укомплектований всім необхідним для того, аби ним керувала людина з особливими фізичними потребами.
М.Добкін побажав Євгенові Кизименку швидкого одужання, а також пообіцяв підтримку у всіх його починаннях.
«Зараз лікарі роблять все для відновлення твого здоров`я, і ти молодець, тому що сам докладаєш максимальних зусиль для того, щоб скоріше видужати. Ти не здаєшся, і це головне», - сказав М.Добкін.