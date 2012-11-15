Добкін зустрівся з піонерами харківського теле- і радіомовлення (фото)

Харків. 15 листопада. УНІАН. Напередодні Дня працівника радіо, телебачення та зв`язку голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін зустрівся з відомими харківськими журналістами, які є піонерами не тільки харківського, а й українського теле- і радіомовлення.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністраціїЗокрема, М.Добкін у форматі проекту «Чай з губернатором» поспілкувався з такими ветеранами Харківської обласної телерадіокомпанії, як Зоя Каткова, Жанна Чайкіна, Арчіл Самчкуашвілі, Світлана Брук, Лора Станкова, Юрій Вірченко, Лідія Сергієнко.

«16 числа ми будемо відзначати День працівника радіо, телебачення та зв`язку. Особливо приємно, що ця дата пов`язана саме з містом Харковом, тому що саме у нас 16 листопада 1924 року вперше в Україні відбувся перший радіоефір. Харків ще раз показує свої можливості бути провідним містом нашої країни. Багато починань і традицій були закладені саме тут», - сказав М.Добкін.

Фото прес-служби ХОДА