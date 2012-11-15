Добкін зустрівся з піонерами харківського теле- і радіомовлення (фото)

10:47, 15 листопада 2012
Харьків
0 0

16 листопада - професійне свято

Харків. 15 листопада. УНІАН. Напередодні Дня працівника радіо, телебачення та зв`язку голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін зустрівся з відомими харківськими журналістами, які є піонерами не тільки харківського, а й українського теле- і радіомовлення.

Михайло Добкін, зустріч з харківськими журналістами

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністраціїЗокрема, М.Добкін у форматі проекту «Чай з губернатором» поспілкувався з такими ветеранами Харківської обласної телерадіокомпанії, як Зоя Каткова, Жанна Чайкіна, Арчіл Самчкуашвілі, Світлана Брук, Лора Станкова, Юрій Вірченко, Лідія Сергієнко.

Михайло Добкін, зустріч з харківськими журналістами

«16 числа ми будемо відзначати День працівника радіо, телебачення та зв`язку. Особливо приємно, що ця дата пов`язана саме з містом Харковом, тому що саме у нас 16 листопада 1924 року вперше в Україні відбувся перший радіоефір. Харків ще раз показує свої можливості бути провідним містом нашої країни. Багато починань і традицій були закладені саме тут», - сказав М.Добкін.

Михайло Добкін, зустріч з харківськими журналістами

Михайло Добкін, зустріч з харківськими журналістами

Михайло Добкін, зустріч з харківськими журналістами, 14.11.2012

Михайло Добкін, зустріч з харківськими журналістами, 14.11.2012

Михайло Добкін, зустріч з харківськими журналістами, 14.11.2012

Михайло Добкін, зустріч з харківськими журналістами, 14.11.2012

Фото прес-служби ХОДА

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter