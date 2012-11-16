В Зачепилівській лікарні відкрито новий фізіотерапевтичний кабінет
15:02, 16 листопада 2012Харьків
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Кабінети з`являться у всіх районах
Харків. 16 листопада. УНІАН. У Зачепилівській центральній районній лікарні відкрито новий фізіотерапевтичний кабінет.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у відкритті кабінету взяв участь заступник губернатора Ігор Шурма.
За його словами, до кінця року нові фізкабінети, оснащені сучасною апаратурою, яка дає можливість надання всього спектру процедур, що є в арсеналі медицини України, з’являться в усіх районних центрах та містах обласного значення.
«Відкриття нового кабінету - це ще один крок зі зміцнення матеріально-технічної бази поліклінік. Ми дуже сподіваємося, що це допоможе повернути довіру людей до поліклінічної служби», - сказав І.Шурма.
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