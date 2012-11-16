В Зачепилівській лікарні відкрито новий фізіотерапевтичний кабінет

Харків. 16 листопада. УНІАН. У Зачепилівській центральній районній лікарні відкрито новий фізіотерапевтичний кабінет.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у відкритті кабінету взяв участь заступник губернатора Ігор Шурма.

За його словами, до кінця року нові фізкабінети, оснащені сучасною апаратурою, яка дає можливість надання всього спектру процедур, що є в арсеналі медицини України, з’являться в усіх районних центрах та містах обласного значення.

«Відкриття нового кабінету - це ще один крок зі зміцнення матеріально-технічної бази поліклінік. Ми дуже сподіваємося, що це допоможе повернути довіру людей до поліклінічної служби», - сказав І.Шурма.