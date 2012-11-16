Добкін очолив обласну федерацію футболу

Харків. 16 листопада. УНІАН. Голову Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна обрали головою обласної федерації футболу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, відповідне рішення сьогодні одноголосно ухвалили делегати звітно-виборної конференції Харківської обласної федерації футболу.

Першими заступниками М.Добкіна стали ректор Харківської національної академії міського господарства Володимир Бабаєв, який був попереднім головою федерації, та Харківський міський голова Геннадій Кернес. Заступниками голови обласної федерації футболу стали Олександр Тюрін, який раніше також обіймав цю посаду, і заступник голови ОДА Олег Анпілогов.

Виступаючи перед делегатами конференції, М.Добкін зазначив, що головним стратегічним напрямком роботи Федерації стане розвиток стійкої футбольної піраміди, що базується на дитячо-юнацькому футболі. Він наголосив, що федерація працюватиме над тим, щоб зробити більш престижним турнір «Шкіряний м’яч», а також реанімувати уроки футболу в школах, створивши для цього відповідні умови.

На думку М.Добкіна, також потрібно більше уваги приділяти районним змаганням, ветеранському, жіночому та пляжному футболу, а також футзалу.

Він зазначив, що в області планується розробити і впровадити комплексну програму розвитку футболу на 2013 - 2017 рр., у якій має бути передбачено вирішення таких питань, як залучення фінансування для виконання програми, будівництво нових футбольних полів, відновлення існуючої футбольної інфраструктури, створення Фонду підтримки ветеранів харківського футболу тощо.

«Я готовий створити всі необхідні умови для розвитку харківського футболу та зробити так, щоб за всіма показниками ми були на перших місцях в країні», - сказав М.Добкін.

На знімку: Михайло Добкін та Геннадій Кернес презентують Кубок УЄФА напередодні початку фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 у Харкові (архівне фото).