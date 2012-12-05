Металіст відбув до Австрії
У четвер – гра з Рапідом
Харків. 5 грудня. УНІАН. Команда харківського Металіста сьогодні вранці чартерним авіарейсом вилетіла до Австрії, де в четвер проведе завершальний матч групового турніру Ліги Європи проти віденського Рапіда.
Про це повідомляє офіційний сайт харківського клубу.
Як стало відомо, у матчі не братимуть участі бразильці Хав’єр і Тайсон, які відбули у відпустку на батьківщину. Не вийдуть на поле у Відні трамвований воротар Володимир Дішленковіч, а також через сійні обставини Мілан Обрадовіч (у футболіста померла мати).
Таким чином, Мирон Маркевич везе до Австрії 18 футболістів:
воротарі: Олександр Горяїнов, Артур Денчук, захисники: Олександр Азацький, Крістіан Вільягра, Папа Гуйє, Сергій Пшеничних, Торсильєрі, Фініньо; півзахисники: Бланко, Марлос, Павло Ребенок, Соса, Торрес, Вячеслав Шарпар, Олег Шелаєв, Едмар; нападаючі: Вілліан, Крістальдо.
Матч відбудеться у четвер, 6 грудня. Трансляція на телеканалі «Футбол», он-лайн-конференція – на сайті Металіста.
Початок гри за київським часом о 22.05.