Металіст відбув до Австрії

Харків. 5 грудня. УНІАН. Команда харківського Металіста сьогодні вранці чартерним авіарейсом вилетіла до Австрії, де в четвер проведе завершальний матч групового турніру Ліги Європи проти віденського Рапіда.

Про це повідомляє офіційний сайт харківського клубу.

Як стало відомо, у матчі не братимуть участі бразильці Хав’єр і Тайсон, які відбули у відпустку на батьківщину. Не вийдуть на поле у Відні трамвований воротар Володимир Дішленковіч, а також через сійні обставини Мілан Обрадовіч (у футболіста померла мати).

Таким чином, Мирон Маркевич везе до Австрії 18 футболістів:

воротарі: Олександр Горяїнов, Артур Денчук, захисники: Олександр Азацький, Крістіан Вільягра, Папа Гуйє, Сергій Пшеничних, Торсильєрі, Фініньо; півзахисники: Бланко, Марлос, Павло Ребенок, Соса, Торрес, Вячеслав Шарпар, Олег Шелаєв, Едмар; нападаючі: Вілліан, Крістальдо.

Матч відбудеться у четвер, 6 грудня. Трансляція на телеканалі «Футбол», он-лайн-конференція – на сайті Металіста.

Початок гри за київським часом о 22.05.