Харківських “регіоналів” врятує лише Янукович

Київ. 24 жовтня. УНІАН. Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИИЙ вважає, що лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ лише особистим втручанням може вирішити непросту ситуацію, що склалася всередині Харківської обласної організації ПР.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО щодо поствиборної ситуації в Харкові.

Зокрема, заявивши, що «результати дострокових парламентських виборів, загострення відносин усередині обласної організації ПР, дискредитація мера-регіонала в очах виборців - все це стало причиною того, що яскраві громадські лідери регіону, партії, що входили в актив, мають намір покинути її лави», О.ГОЛОБУЦЬКИЙ підкреслив: «Зупинити повільний розвал організації ПР в області може лише радикальна позиція особисто ЯНУКОВИЧА». Політолог нагадав, що напередодні виборів В.ЯНУКОВИЧ «вже виступав з публічною критикою (мера Харкова) ДОБКІНА і обіцянкою навести порядок як в місті, так і в своїй партійній організації. Очевидно, саме реалізація цих обіцянок може припинити відхід громадських лідерів від ПР».

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, процес переформатування політичних еліт Харківської області вступив у вирішальну стадію, і в регіоні «викристалізовується новий політичний центр впливу», яким є БЮТ.

Другим серйозним завданням для Партії регіонів в регіоні, вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, має стати «скрупульозне виконання своїх передвиборних обіцянок». У зв`язку з цим політолог підкреслив, що партійному керівництву не можна займатися практикою гасіння локальних пожеж, а необхідно боротися з їх причиною. «А це означає, що партія зобов`язана буде ретельно попрацювати з кадрами, намагаючись максимально імплементувати свої передвиборні декларації», - сказав експерт.