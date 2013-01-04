Тимошенко отримала від ДПтСУ радіаційний дозиметр

Харків. 4 січня. УНІАН. Державна пенітенціарна служба України передала екс-прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко, яка знаходиться в стаціонарі Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, прилад для вимірювання радіаційного фону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на офіційному сайті Державної пенітенціарної служби України (ДПтСУ).

Дозиметр Ю.Тимошенко було передано вчора, 3 січня. «Вона підтвердила отримання дозиметра особистим підписом у відповідному акті», - йдеться в повідомленні ДПтСУ.

У відомстві наголосили, що 3 січня в приміщеннях ЦКЛ «Укрзалізниці» (в тому числі в палаті Ю.Тимошенко в присутності самої екс-прем’єра) було здійснено позачергове вимірювання радіаційного фону фахівцями профільного підприємства, і «рівень радіаційного фону в обстежених приміщеннях лікарні не перевищував допустимої норми».

«Про це було складено відповідний акт», - підкреслили в ДПтСУ.

У повідомленні ДПтСУ також зазначається, що при передачі Ю.Тимошенко дозиметра було проведене ним контрольне вимірювання радіаційного фону в палаті. «Показники радіаційного фону на приладі, що передавався засудженій Ю.Тимошенко, були ідентичними показникам при вимірюванні фахівцями і не перевищували допустимої норми», - повідомили у пенітенціарній службі.

«При цьому скарг і заяв від засудженої Ю.Тимошенко не надходило», - зазначили в ДПтСУ.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня 2012 р. у палаті ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, де утримується Ю.Тимошенко, провели обшук та вилучили зі «схову» два радіаційні дозиметри.

Екс-прем`єр-міністр України звернулася до адміністрації Качанівської виправної колонії із заявою, в якій вимагала повернути їй вилучені під час обшуку в палаті дозиметри.

У свою чергу екс-прем’єр заявила, що конфісковані в неї дозиметри чотири рази показували суттєве перевищення норм радіаційного фону в лікарняній палаті.

Вчора, 3 січня, на сайті пенітенціарної служби з’явилося повідомлення про те, що керівництво Качанівської виправної колонії (№54) дозволило передати Ю.Тимошенко, яка перебуває в стаціонарі ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, прилад (заводського виготовлення) контролю радіаційного фону.

Захисник Ю.Тимошенко народний депутат Сергій Власенко у відповідь заявив, що готовий передати радіаційний дозиметр своїй підзахисній тільки особисто з рук у руки.

«Юлія Володимирівна вимагала, щоб передача здійснювалася за присутності співробітників пенітенціарної служби, але, умовно кажучи, з рук у руки, тому що це такий прилад, у який за півдня поки передається передача можна вмонтувати все що завгодно. І це тоді не матиме ніякого сенсу. Від захисників особисто їй, але в присутності працівників пенітенціарної служби ми це готові робити», - сказав С.Власенко.