Тимошенко розпочала нову акцію непокори

Харків. 8 січня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка перебуває у стаціонарі ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, розпочала акцію громадянської непокори: відмовляється співпрацювати зі слідчими, повертатися у свою палату і припиняє курс лікування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це говориться у відкритому листі екс-прем’єра на ім’я Президента України Віктора Януковича. Текст лиcта сьогодні на брифінгу в Харкові виголосив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

У своєму листі Ю.Тимошенко, зокрема, наголошує на узурпації влади В.Януковичем та проведенні в Україні політичних репресій.

«Відсьогодні я оголошую свою особисту акцію громадянської непокори. На сьогодні це єдине моє право, яким я можу скористатися», - йдеться в листі.

Так, із сьогоднішнього дня Ю.Тимошенко відмовляється визнавати прокурорів та слідчих, які, на її думку, є заангажованими та упередженими.

«Ваші прокурори та слідчі діють іменем України, але їхнім гімном була і залишається «Мурка». Для них не існує ні законів, ні Конституції, ні офіцерської честі», - заявила Ю.Тимошенко.

Вона повідомила, що з сьогоднішнього дня відмовляється від спілкування зі слідчими, відмовляється надавати пояснення та відповідати на їхні запитання, брати участь «у будь-яких замовних кримінальних провадженнях».

Ю.Тимошенко також наголосила, що відсьогодні відмовляється добровільно приїжджати на засідання судів.

«Це вже давно не суд, а інквізиція без справедливості та честі. Ваші псевдосуди та псевдосудді, Вікторе Федоровичу, гниють та смердять. Немає сенсу від них очікувати правосуддя, фаховості та неупередженості», - заявила екс-прем’єр.

При цьому вона попередила, що готова чинити фізичний опір спробам примусового доставлення до суду.

Ю.Тимошенко також повідомила, що із сьогоднішнього дня не дозволятиме проводити огляди або обшуки в її речах.

«Я буду фізично захищатися, незважаючи на хворобу», - заявила вона.

Крім того, Ю.Тимошенко додала, що також відмовляється повертатися до своєї палати у ЦКЛ «Укрзалізниці», доки звідти не знімуть камери відеоспостереження і не виведуть караул.

За словами С.Власенка, Ю.Тимошенко зараз знаходиться у кімнаті для зустрічей із захисниками. За його даними, це приміщення також прослуховується. С.Власенко додав, що з сьогоднішнього дня Ю.Тимошенко припиняє лікуватися.

«За станом на сьогодні на 15.00, так (припинила лікування - УНІАН), - сказав С.Власенко.

Він зауважив, що на даний час Ю.Тимошенко не розглядає можливість знову оголосити голодування.