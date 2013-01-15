Кінотеатр «Боммер» стане центром кіномистецтва в Харкові - Маренич

Харків. 15 січня. УНІАН. Кінотеатр «Боммер» буде центром кіномистецтва в Харкові.

На цьому наголосила начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації, співголова оргкомітету кінофестивалю «Харьковская сирень» Вікторія Маренич, повідомляє сайт ХОДА.

За її словами, після реконструкції кінотеатру в ньому можна буде не лише подивитися якісні фільми, але й ознайомитися з історією кіно на Слобожанщині, а також відпочити в кіно-кафе.

«Кінотеатр «Боммер» збереже своє головне призначення - бути справжнім центром кіномистецтва, де харків`яни могли б дивитися нові роботи сучасних режисерів. Серед інших напрямків, які буде розвивати «Боммер», стане Музей кіно, також планується створити кіно-кафе, якого поки немає в нашому місті», - сказала В.Маренич.

Вона повідомила, що сьогодні вже проводиться збір експонатів для Музею кіно, який відкриється в «Боммері» в рамках Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень».

«Ми звертаємося до всіх харків`ян, хто, можливо, в своїх архівах має якісь артефакти кіномистецтва міста Харкова. Ми б були дуже вдячні, якби вони погодилися передати для нашого музею, наприклад, афіші, вхідні квитки або інші речі, пов`язані з розвитком кіномистецтва в нашому місті. На сьогодні вже підібрано близько десятка афіш трьох кінотеатрів дореволюційного Харкова», - сказала В.Маренич.