Харківський зоопарк зробить жінкам на 8 Березня подарунок

Харків. 6 березня. УНІАН. Вхідний квиток до Харківського зоопарку для жінок 8 березня буде безкоштовним.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради.

Як зазначили у прес-службі міськради, безкоштовний вхід для жінок – це «подарунок зоопарку усім жінкам в Міжнародний жіночий день».

Як повідомляв УНІАН, з 15 січня по 15 лютого в зоопарку проходила акція: вартість квитків для дорослих була вчетверо меншазвичайної й становила 10 грн. За цей час тут побувало близько 10 тис осіб, що принесло зоопарку виручки вдівічі більше, ніж за такий же період минулого року. До 28 лютого проходила ще одна акція, коли вартість квитків становила 20 грн.

Довідка УНІАН. Харківський державний зоологічний парк – об’єкт природно-заповідного фонду Харкова загальнодержавного значення. Один із найстаріших зоопарків України – заснований 1895 року.

Харківський зоопарк має другу після Київського зоопарку за цінністю колекцію. Тут зберігаються понад 384 види тварин (8 тис особин), серед них - риби (137 видів), земноводні (2 види), плазуни (44 види), птахи (97 видів), ссавці (79 видів). У зоологічному саду мешкають 7 видів тварин, занесених до Європейського Червоного списку, 14 - до Червоної книги України. У зооколекції 93 види, які включені до Конвенції про міжнародну торгівлю дикими видами фауни і флори, що знаходяться під загрозою зникнення (CITES).

Харківський зоопарк є повноправним членом Євразійської та асоційованим членом Європейської асоціацій зоопарків і акваріумів. Співробітництво з цими організаціями передбачає участь в міжнародних програмах щодо збереження рідкісних та зникаючих видів тварин: 13 видів колекції включені до Європейської програми збереження рідкісних та зникаючих видів тварин (ЕЕР); 5 видів - до Європейської племінної книги (ESB); один вид - до Міжнародної племінної книги (по білому ведмедю).