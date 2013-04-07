УДАРівці кажуть, що їх не пустили до Києва на акцію «Вставай, Україно!»

Харків. 7 квітня. УНІАН. У ніч на 7 квітня автобус з членами партії «УДАР», який їхав до Києва, був зупинений співробітниками ДАІ та транспортної міліції на виїзді з Харкова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу», без пояснення причин представники транспортної міліції відібрали техпаспорт на транспортний засіб у водія і заборонили подальший рух. «УДАРівці» вимагали пояснити, з чим пов`язані такі дії, однак жодної відповіді не отримали, йдеться в повідомленні.

Харківська обласна організація партії «УДАР Віталія Кличка» розцінює такі дії виключно як спробу не допустити виїзд людей на акцію «Вставай, Україно!» в Києві.

В «УДАРі» зазначають, що подібні ситуації мали місце майже у всіх областях України.

«Влада продовжує відбирати у громадян їх законні, закріплені Конституцією, права. В даному випадку грубо порушені статті 33, 34 Конституції України на свободу пересування, свободу висловлення своїх поглядів і переконань», - наголошують в партії.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня о 14.00 біля пам’ятника Т.Шевченку відбудеться запланована опозицією загальноукраїнська акція протесту проти дій влади. Організатори очікують майже 30 тисяч учасників.