Добкін: пам’ятника жертвам Голодомору в центрі Харкова не буде

Харків. 22 листопада. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН вважає, що Молодіжний парк, розбитий кілька десятиріч тому в центрі Харкова на місці старого міського кладовища, і де раніше був встановлений Пам’ятний Хрест жертвам Голодомору1932-1933 років в Україні, не підходить для спорудження Меморіалу жертвам цієї трагедії.

Як передає кореспондент УНІАН, коментар М.ДОБКІНА стосовно проблем спорудження пам’ятника жертвам Голодомору 1932-1933 рр. у столиці Слобожанщині, розміщений на офіційному веб-сайті Харківської міськради.

«У Харкові однозначно буде встановлено пам`ятник Жертвам голоду 32-33 років. Я думаю, це буде один з кращих пам`ятників в Україні, - сказав М. ДОБКІН. - Попередньо це парк Пам`яті. Я виїжджав туди, оглядав територію: там стоїть два хрести: один – дітям, загиблим від голоду в 32-33 роках (і там дійсно знаходяться останки дітей); другий – всім тим, хто взагалі загинув від голодомору в цей час. Кращого місця в Харькове немає. Молодіжний парк - не підходить. Там немає поховань жертв голодомору. І взагалі, я вважаю, що будівництво пам`ятників потрібно виносити з центру міста в інші райони Харкова. Адже разом з встановленням пам`ятника або монумента відбувається впорядкування території, йде повний ремонт освітлення; цілий квартал починає приймати абсолютно інший вигляд. Не припиняючи роботи в центрі міста, ми повинні виходити на інші території».

Як повідомляв УНІАН, раніше серед представників влади і політичних сил виникли розбіжності в тому, де має бути споруджений Меморіал жертвам Голодомору. Влада Харкова виступила з пропозицією встановити пам’ятник не в обласному центрі, а на території області. Опоненти заявляли, що Меморіал має бути встановлений у Молодіжному парку в центрі Харкова, де на початку 90-х років представниками національно-демократичних сил вперше в Україні був встановлений Пам’ятний Хрест жертвам Голодомору, і де традиційно до цього часу проводилися всі заходи, пов’язані з ушануванням жертв тоталітарного режиму.

На знімку: Пам`ятний Хрест жертвам Голодомору в Україні, встановлений в 90-х роках у Молодіжному парку Харкова

У жовтні 2007 р. під час візиту в Харківську область Президент Віктор ЮЩЕНКО повідомив, що в цій області від голодомору в 1932-1933 рр. померло 2 мільйони людей, і гостро скритикував керівництво Харкова за неналежну підготовку заходів у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії.

Напередодні візиту В.ЮЩЕНКА керівник Харківської філії Міжнародного благодійного фонду національної пам’яті України, голова обласної організації Української народної партії Василь ТРЕТЕЦЬКИЙ звернувся до Президента України з проханням ініціювати відставку керівників Харківської міської і Харківської обласної рад Михайла ДОБКІНА та Василя САЛИГІНА, а також ініціювати розпуск очолюваних ними органів місцевого самоврядування за протидію процесу вшанування жертв Голодомору в Україні.