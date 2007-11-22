Регіони освоїли менше 40% коштів для ЖКГ

Харків. 22 листопада. УНІАН. Станом на сьогодні, в регіонах України на житлово-комунальне господарство освоєно менше 40% бюджетних коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра житлово-комунального господарства України Олександр БІЛЯНСЬКИЙ в ході селекторної наради.

За його словами, менше всього освоїли коштів Закарпатська область (3,5%), Київська (5,9%), Запорізька (17,4%), Полтавська (9,6%), Хмельницька (18%), Севастополь (17%), а також Одеська й Харківська області, Суми та Рівне.

Задовільні темпи освоєння коштів відзначено в Криму (60%), у Луганській (64%), Львівській (69%), Черкаській (66%) областях.

Міністр житлово-комунального господарства України Олександр ПОПОВ зазначив, що проблема освоєння коштів була завжди. Особливість цього року - посилення процедур із тендерних закупівель.

За даними міністерства, станом на 19 листопада ц.р., за бюджетними програмами і субвенціями в регіонах профінансовано 1 млрд. 663 тис. 581,650 грн. із 3 млрд. 240 млн. 947,4 тис. грн., запланованих на поточний рік. До кінця року планується профінансувати 48,7%.