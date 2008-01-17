У Харкові відкрито меморіальну дошку Євгену Кушнарьову (фото)

Харків. 17 січня. УНІАН. Сьогодні у Харкові відкрито меморіальну дошку народному депутату України Євгену Кушнарьову.

Як передає кореспондент УНІАН, дошку на честь колишнього голови Харківської облдержадміністрації і міського голови Харкова встановлено на будинку Харківського міськвиконкому.

В урочистій церемонії відкриття дошки взяли участь лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, народні депутати України від цієї політсили, голова Харківської обласної Ради Василь САЛИГІН, міський голова Михайло ДОБКІН та інші.

Виступаючи з промовою, В.ЯНУКОВИЧ відзначив роль Є.Кушнарьова у політичному житті країни. За його словами, Є.Кушнарьов був видатною особистістю серед українських політиків. І, на його думку, Партія регіонів не знайшла йому заміни.

«Євген Петрович був нестандартною особистістю, він був дуже стабільним політиком з твердими політичними переконаннями і політичними принципами. З ним завжди було легко і просто працювати. Він був людиною високої моралі і високої відповідальності», – сказав В.ЯНУКОВИЧ. «Він був людиною абсолютно надійною як політик і як партнер. Це непоправна втрата і для України, і для Партії регіонів, і для харків’ян», – додав лідер ПР.

Очікується, що В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у поминальному обіді сьогодні у Харкові.