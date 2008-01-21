23 січня – позачергова сесія міської ради

Харків. 21 січня. УНІАН. 23 січня відбудеться 18 позачергова сесія Харківської міської ради 5 скликання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, у порядку денному сесії – 7 питань.

Зокрема, депутати планують внести зміни до бюджету, розглянути питання про комунальну власність, про надання згоди на придбання автомобілів та спеціалізованої техніки на умовах кредитування або фінансового лізингу, затвердять проекти відведення земельних ділянок для продажу прав на них на земельних торгах, а також план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів міськради 5 скликання на 2008 р.