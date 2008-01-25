Луценку «світить» 2 роки?

Харків. 25 січня. УНІАН. Прокуратура міста Києва порушила кримінальну справу проти міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА за навмисне нанесення ним легких тілесних ушкоджень меру Києва Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури України, відповідну постанову вчора видав заступник прокурора м. Києва.

За інформацією прес-служби, справу порушено за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров`я або незначну втрату працездатності).

За таке порушення КК визначає покарання: громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або виправні роботи на строк до одного року, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Про порушення кримінальної справи поінформовано Президента України.