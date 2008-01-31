Внаслідок ДТП у Мерефі травмовано 5 людей

Харків. 31 січня. УНІАН. У Мерефі, на 35 км автодороги Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта, водій автомобіля “ГАЗ-3302”, рухаючись у напрямку Дніпропетровська, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з причепом автомобіля “Форд” та автомобілем “Рено”, що їхали назустріч.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та двоє пасажирів автомобіля “Рено” і стільки ж пасажирів автомобіля “ГАЗ” отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до обласної клінічної лікарні Харкова.