37 працівників метрополітену відкликають підписи на підтримку Мусєєва

Харків. 20 лютого. УНІАН. Виконуючий обов`язки начальника ДП «Харківський метрополітен» Геннадій Броншпак передав першому заступнику голови облдержадміністрації Володимиру Бабаєву заяви працівників метрополітену, у яких йдеться про тиск на них з боку усуненого з посади начальника Сергія Мусєєва. Крім того, Геннадій Броншпак доповів Володимиру Бабаєву про дії Сергія Мусєєва, які приводять до дестабілізації роботи всього підприємства.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

За словами Г.Броншпака, 19 лютого ц.р. Міністерство транспорту направило заяви в Генеральну прокуратуру та Міністерство внутрішніх справ України за фактами порушень С.Мусєєвим наказів міністерства, статуту підприємства та чинного законодавства.

Крім того, Г.Броншпак звернув увагу першого заступника голови облдержадміністрації на ту обставину, що С.Мусєєв 18 лютого 2008 року видав наказ №89, яким спробував відмінити всі розпорядження по ДП «Харківський метрополітен», віддані Г.Броншпаком. Цим наказом С.Мусєєв фактично відмінив і створення узгоджувальної комісії з питань машиністів Харківського метрополітену, що голодували на площі Свободи.

Г.Броншпак передав В.Бабаєву заяву машиністів Московського депо, під якою стоять підписи понад 80 співробітників Московського депо. У своїй заяві машиністи депо попереджають, що у випадку, якщо узгоджувальна комісія не відновить роботу, якщо не будуть відновлені звільнені машиністи і якщо С.Мусєєв приступить до обов`язків начальника метрополітену, акція протесту у вигляді голодування машиністів буде відновлена. Машиністи Московського депо заявляють, що до акції підключаться і машиністи, що працюють сьогодні.

«Враховуючи ту обставину, що у трудовому конфлікті беруть участь близько 80% машиністів Московського депо, - сказав Г.Броншпак, - робота метрополітену, у разі відновлення акції, може бути паралізована повністю».

Г.Броншпак передав В.Бабаєву і ряд інших документів, які свідчать про дестабілізацію роботи метрополітену діями С.Мусєєва. Зокрема, Г.Броншпак надав В.Бабаєву копію заяви 37 працівників метрополітену, які стверджують, що їх «16.02.2008 року у наказному порядку за вказівкою Карамшука, під загрозою звільнення, примусили поставити свої підписи на підтримку Мусєєва і вибірково направили в робочий час до 12.00 в Управління Харківського метрополітену без пояснення причин на якісь збори». Всі 37 осіб у заяві на ім`я Міністра транспорту України просять вважати їхні підписи на підтримку Мусєєва недійсними.

Що стосується ухвали у справі №2-1727/08/10, виданої Київським райсудом м. Харкова, то Постановою начальника Ленінського відділу ДВС від 20.02.2008 року постанова про відкриття виконавчого провадження по забезпеченню ухвали Київського райсуду скасована.

Як відзначив В.Бабаєв, Г.Броншпак зобов`язаний виконувати свої функції, покладені на нього Міністерством транспорту України. Зі свого боку обласна виконавча влада сьогодні ж безпосередньо працюватиме з Міністерством транспорту для негайного вирішення питання стабільності роботи Харківського метрополітену та забезпечення повної безпеки перевезень пасажирів.