Міністр юстиції України Денис Малюська зізнався, що на нього чинила тиск якась "віп-персона" з вимогою прийняти сторону забудовниці Молчанової та її бізнес-партнера Раймондаса Туменаса (який володіє в Україні також мережею супермаркетів "Новус"), які намагаються відібрати ринок "Столичний" у його законних власників.

Про це повідомляє "Обозреватель".

За даними видання, цією персоною є народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко, відомий так само як "Коля Оболонський", який, за даними ЗМІ, послідовно відстоює інтереси рейдерів найбільшого ринку сільгосппродукції в Україні.

Журналісти нагадали, що 9 лютого Малюська на своїй сторінці в Фейсбук вперше висловився з приводу звинувачень на свою адресу в тому, що він нібито покриває рейдерів "Столичного".

"Саме в цьому Малюську звинувачують організатори регулярних пікетів під Мін'юстом, що представляються активістами "Правого сектора", – та фактично вимагають скасування законного рішення Офісу протидії рейдерству щодо ринку "Столичний". Втім, причиною, що змусила міністра перервати мовчання, стали не ці пікети, а те, що "активісти" ввечері 9 лютого приїхали до будинку Малюськи, де знаходилися його дружина та діти, палили фаєри біля воріт і скандували гасла з нецензурною лайкою", - йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що пікетувальники де-факто втрутилися в суперечку, яка відбувається між двома співвласниками ринку "Столичний" – мажоритарним акціонером цього підприємства, бізнесменом Олександром Стельмахом (77,5% акцій) і міноритарним акціонером, власницею великої будівельної компанії "Столиця груп" владою Молчанової (22 55% акцій), виступаючи саме на боці останньої. Зокрема, після того, як Офіс протидії рейдерству ухвалив рішення, яким "відкотив" назад внесені до Реєстру прав власності зміни, в результаті яких підконтрольна Молчанової фірма "Спецбуд-Моноліт" нібито за іпотечним договором заволоділа майном ринку "Столичний" вартістю понад 300 млн грн.

Малюська розповів: ОПР двічі скасовував незаконне внесення змін до реєстру права власності на користь Молчанової та Туменаса. Він нагадав, що перша спроба компаніями Молчанової захопити павільйон "Овочі-фрукти" відбулася 14 грудня 2020 року, друга - 17 грудня. А 18 грудня зміни були скасовані офісом протидії рейдерству, який пізніше також скасував й третю схему захоплення павільйону.

"У своєму пості Малюська згадує, що до нього кілька разів підсилали якусь загадкову "віп-персону", яка намагалася змусити міністра вплинути на Офіс протидії рейдерству, щоб його члени "закрили очі" на безчинства в стилі 1990-х і дії "чорних реєстраторів". Прізвище цієї загадкової "віп-персони" Малюська не назвав. Однак, після аналізу всієї інформації щодо протистояння навколо "Столичного", прийшов до висновку, що тиснути на міністра, з високою часткою ймовірності, міг народний депутат від" Слуги народу", власник ресторану "Велюр" Микола Тищенко. Саме він, за даними низки не пов'язаних між собою джерел, особисто "кришує" Молчанову і допомагає їй "рейдерити" найбільший ринок сільськогосподарської продукції в Україні. Саме він, за даними, які отримані з достовірних джерел, чинив тиск на Мін'юст в інтересах Молчанової. І саме він, стверджують наші джерела, вимагав у Малюськи не скасовувати протизаконні дії "чорних реєстраторів". Тобто - намагався змусити міністра порушити законодавство та фактично стати на бік рейдерів "Столичного", не скасувавши незаконні дії реєстраторів і нотаріусів", - повідомляють журналісти.

Видання звернулося до правоохоронних та антикорупційних структур України з вимогою навести порядок в країні та "зупинити тривожну практику, коли рейдери, порушуючи всі можливі закони, намагаються "віджимати" бізнес за допомогою "чорних реєстраторів", фізичних нальотів, тиску проплачених активістів та лобістів з депутатським мандатом".

"Ми закликаємо правоохоронні органи перевірити нашу інформацію про тиск на міністра юстиції з боку народного депутата від правлячої партії Миколи Тищенка - і дати використанню ним свого політичного становища для впливу на Мін'юст та участі в рейдерському захопленні великого підприємства належну оцінку. На дворі - 2021 рік. І застосування найгірших методів й практик часів 1990-х під прикриттям депутатського мандата неприпустимо та має спричинити покарання", - пишуть автори матеріалу.

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Автор: УНІАН