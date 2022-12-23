Щоранку супутники роблять знімки Києва в один і той же час.

Супутники NASA зафіксували результат російської атаки на енергосистему України і Києва зокрема

Як повідомляє Sky News, щоранку, приблизно о 1:30, над Україною пролітають супутники NASA Suomi та NOAA-20.

Потужні камери супутників фіксують пульс країни - мерехтіння вуличних ліхтарів, вивіски магазинів, вікна, що світяться в будинках киян.

Відео дня

Знімки високої роздільної здатності з двох супутників, надані Sky News, показують, наскільки слабким став цей імпульс після ударів агресора по енергоструктурі столиці.

Атаки на енергосистему України:

З 10 жовтня по сьогоднішній день росіяни здійснили вже дев'ять масованих ракетних атак і кілька хвиль масових запусків дронів по енергетичній інфраструктурі України.

Перша серйозна ракетна атака на критичну інфраструктуру України була 10 жовтня 2022 року. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України.

14 грудня 2022 року, вранці Київ і область атакували дрони-камікадзе.

19 грудня Росія атакувала Київ і область дронами. Столиця витримала кілька хвиль атак іранських дронів Shahed. Ворог випустив 23 безпілотники.

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