Снігопад, який протягом двох днів панував у столиці, поставив Київ під загрозу транспортного колапсу. Аби не допустити цього, в Офісі Президента прийняли рішення допомогти силами Укравтодору київським комунальникам. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

«Вночі разом із очільником Укравтодору Олександром Кубраковим ухвалили рішення протягти Києву руку допомоги з подолання снігової негоди. Адже для нас комфорт містян – найголовніше», - розповів Тимошенко.

До роботи у столиці залучили техніку, яка працює на дорогах державного значення у Київській області. За ніч працівники Укравтодору розчистили близько 50 км основних магістралей Києва, в тому числі – найбільш завантажені в’їзди в місто.

«У ситуації, коли комусь важко справитись самотужки, прийняття дружньої допомоги є правильним рішенням», - коментує заступник голови ОП.

Тимошенко оприлюднив відео, на якому видно, як снігоприбиральні машини чистять від снігу проспект Миколи Бажана і вулицю Академіка Заболотного.

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Автор: УНІАН