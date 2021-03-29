Андрій Смерека / фото instagram.com/goloskrainy_official
На сцену вийшов учасник команди Діми Монатіка Андрій Смерека. Він «запалив» сцену, виконавши пісню Біллі Айліш під назвою I do not wanna be you anymore.
Читайте такожНа глядачів "Голосу країни" чекає нововведення: на шоу з'являться зіркові радники (фото)Тренери оцінили виступ хлопця, назвавши його талантом. Дорофєєва навіть зізналася Монатіку, що трішки заздрить, що в нього в команді є такий учасник, як Андрій.
Монатік віддав Смереці друге крісло у своїй зірковій команді. Та згодом Володимир Хоменко зайняв місце Андрія Смереки на проекті «Голос країни».
Володимир Хоменко / фото instagram.com/goloskrainy_official
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