Вокаліст виконав пісню мегапопулярної Біллі Айліш.

На сцену вийшов учасник команди Діми Монатіка Андрій Смерека. Він «запалив» сцену, виконавши пісню Біллі Айліш під назвою I do not wanna be you anymore.

Тренери оцінили виступ хлопця, назвавши його талантом. Дорофєєва навіть зізналася Монатіку, що трішки заздрить, що в нього в команді є такий учасник, як Андрій.

Монатік віддав Смереці друге крісло у своїй зірковій команді. Та згодом Володимир Хоменко зайняв місце Андрія Смереки на проекті «Голос країни».

Автор: Ольга Робейко