Стрімінговий сервіс Spotify назвав найпопулярнішу пісню, яка зібрала вже більше трьох мільярдів прослуховувань і обігнала хіти групи Imagine Dragons і співака Ed Sheeran.
Раніше найпопулярнішими на сервісі були пісні Believer, яку виконує група Imagine Dragons, і Shape Of You (Ed Sheeran), а зараз лідерську позицію займає трек Blinding lights у виконанні канадського співака The Weeknd.
Таким чином топ-10 пісень на Spotify зазнав змін:
- The Weeknd - Blinding Lights
- Ед Ширан - Shape Of You
- Tones and I - Dance Monkey
- Льюїс Капалді - Someone You Loved
- Post Malone feat. 21 Savage - Rockstar
- Post Malone feat. Swae Lee - Sunflower
- Drake feat. Wizkid, Kyla - One Dance
- The Chainsmokers feat. Halsey - Closer
- Imagine Dragons - Believer
- Шон Мендес і Камілла Кабелло - Señorita
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