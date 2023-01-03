Канадський співак The Weeknd / instagram.com/theweeknd

Стрімінговий сервіс Spotify назвав найпопулярнішу пісню, яка зібрала вже більше трьох мільярдів прослуховувань і обігнала хіти групи Imagine Dragons і співака Ed Sheeran.

Раніше найпопулярнішими на сервісі були пісні Believer, яку виконує група Imagine Dragons, і Shape Of You (Ed Sheeran), а зараз лідерську позицію займає трек Blinding lights у виконанні канадського співака The Weeknd.

Таким чином топ-10 пісень на Spotify зазнав змін:

  1. The Weeknd - Blinding Lights
  2. Ед Ширан - Shape Of You
  3. Tones and I - Dance Monkey
  4. Льюїс Капалді - Someone You Loved
  5. Post Malone feat. 21 Savage - Rockstar
  6. Post Malone feat. Swae Lee - Sunflower
  7. Drake feat. Wizkid, Kyla - One Dance 
  8. The Chainsmokers feat. Halsey - Closer 
  9. Imagine Dragons - Believer 
  10. Шон Мендес і Камілла Кабелло - Señorita 

Раніше УНІАН назвав топ-15 пісень 2022 року, які стали символами війни в Україні.

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