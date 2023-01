The Weeknd "розірвав" музичні чарти.

Стрімінговий сервіс Spotify назвав найпопулярнішу пісню, яка зібрала вже більше трьох мільярдів прослуховувань і обігнала хіти групи Imagine Dragons і співака Ed Sheeran.

Раніше найпопулярнішими на сервісі були пісні Believer, яку виконує група Imagine Dragons, і Shape Of You (Ed Sheeran), а зараз лідерську позицію займає трек Blinding lights у виконанні канадського співака The Weeknd.

Таким чином топ-10 пісень на Spotify зазнав змін:

The Weeknd - Blinding Lights Ед Ширан - Shape Of You Tones and I - Dance Monkey Льюїс Капалді - Someone You Loved Post Malone feat. 21 Savage - Rockstar Post Malone feat. Swae Lee - Sunflower Drake feat. Wizkid, Kyla - One Dance The Chainsmokers feat. Halsey - Closer Imagine Dragons - Believer Шон Мендес і Камілла Кабелло - Señorita

Раніше УНІАН назвав топ-15 пісень 2022 року, які стали символами війни в Україні.

