На стадіоні у Львові розпочалося будівництво медіа-центру

Львів. 23 березня. УНІАН. На стадіоні у Львові розпочалися роботи з будівництва сучасного медіа-центру, який після завершення Євро-2012 буде переобладнаний в конференц-зал місткістю до 340 осіб. Про це розповів директор з будівництва стадіону ФПГ «Альтком» Василь Огородник.

«Сьогодні наші фахівці перейшли до зведення нижніх балок центру, який знаходитиметься на четвертому і п'ятому поверхах адміністративної будівлі, - говорить керівник. – Окрім цього, ми повністю змонтували металоконструкції крівлі з північно-східного боку і вже готуємося перейти на північну частину стадіону. Крім того, в найближчому майбутньому ми плануємо приступити до монтажу макролона - прозорої частини крівлі».

Василь Огородник також відзначив, що на стадіоні посиленими темпами продовжується устрій газону: виконуються земляні роботи, планування, прокладка кільцевого пожежного водопроводу.