На Львівщині підпали сухої трави вже завдали збитків на 271 тис. грн.
"Очищення" вогнем мало не спалило дві будівлі
Львів. 24 березня. УНІАН. На Львівщині спалювання громадянами минулорічної трави, опалого листя та сухих гілок вже завдало збитків державі на суму понад 271 тис. грн. і може становити реальну загрозу життю людей та їх помешканням.
Як повідомив УНІАН помічник начальника ГУ МНС України у Львівській області Віталій Туровцев, впродовж другої декади березня ГУ МНС України у Львівській області «фіксує катастрофічне зростання випадків підпалів сухої трави».
«Пожежно-рятувальні підрозділи здійснили близько тридцяти виїздів на гасіння з цього приводу. Лише впродовж доби 23 - 24 березня рятувальники відреагували на 14 таких повідомлень. Збитки завдані такими варварськими діями налічують понад 271 600 гривень», - зазначив Віталій Туровцев.
Підрозділам ГУ МНС у Львівській області доводиться не тільки гасити пожежі, а й рятувати будівлі, майно та життя людей.
«Яскравим прикладом є пожежа, яка трапилася 22 березня у с.Товмач Кам’янка–Бузького району, де бійцям МНС вдалося врятувати дві будівлі та майно на суму 100 000 гривень», - розповів Віталій Туровцев.
Основною причиною такої ситуації є нерозуміння загрози весняних підпалів, що призводять до нещасних випадків, нищення майна, відімкнення населених пунктів від енерго- та газопостачання.
«Існує небезпека перекидання полум’я на житлові чи господарські споруди, залізничні колії, промислові об’єкти, а це вже не тільки матеріальні збитки, а й загроза життю людей. Такий розвиток подій ускладнює процес гасіння полум’я. Часто спалювання сухої трави тягне за собою займання торфу, лісів, а це складні пожежі, які часто є довготривалими та виснажливими. Специфіка таких пожеж полягає у тому, що поклади цієї торфу можуть сягати значних глибин і горіти місяцями, випалюючи небезпечні порожнини у грунті. Історія знає приклади, коли торф горів навіть взимку. Звичайно, пожежникам складно ліквідовувати такі осередки небезпеки. Це вимагає значних матеріальних та фізичних затрат», - наголосив начальник ГУ МНС України у Львівській області Сергій Дмитровський.
Як наголошується у повідомленні прес-центру ГУ МНС України у Львівській області, «очищення вогнем від сухих бур‘янів зазвичай занадто дорого обходиться і тим, хто запалив сірника, і тим, хто гасить полум’я».