Цимбалюк взяв участь у презентації «Інвестиційної реформи»

Львів. 7 квітня. УНІАН. Вчора, 6 квітня, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк взяв участь у презентації концепції Інвестиційної реформи під головуванням Президента України Віктора Януковича.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У заході також взяли участь голова Верховної Ради України Володимир Литвин та Прем'єр-міністр України Микола Азаров.

У вступному слові Президент України Віктор Янукович наголосив на тому, що Інвестиційна реформа є ключовою для здійснення всіх системних реформ. Аналіз досвіду інших країн, які здійснили ефективну трансформацію, можна помітити, що у кожної була своя модель, але в основі завжди стояло вирішення ключового питання – різке збільшення об'єму капіталу в економіці.

За словами Віктора Януковича, наразі вже затверджені пріоритети національних проектів. Це "Нова енергія", "Нова якість життя", "Нова інфраструктура", "Олімпійська надія – 2022". Також у реальному секторі економіки ведеться робота з реалізації проектів, зокрема, щодо приймання скрапленого газу, використання альтернативних джерел енергії, будівництва доступного житла, відродження скотарства, розвитку виробництва зерна та ін.

Під час презентації йшлося про те, що Інвестиційна реформа є ключовою економічною реформою, основою масштабних економічних перетворень. Інвестиційна реформа – це сукупність механізмів, проектів і інституцій, синергетично поєднаних між собою та спрямованих на радикальне збільшення об'єму інвестицій в національній економіці. Всі компоненти “Інвестиційної реформи” базуються на міжнародній практиці, але адаптовані до українських умов.

Запропонована концепція “Інвестиційної реформи” має інструментальний характер і не передбачає рішень у сфері реалізації інших інституційних реформ – податкової, судової, пенсійної земельної, регуляторної та інших системних реформ.

Під час презентації було проголошено ключові напрямки та конкретні ефективні механізми вирішення існуючих проблем – це мають стати механізми, які будуть допомагати готувати інвестиційні проекти згідно міжнародних стандартів та допомагати їх просувати на міжнародному ринку. Крім того, Президент наголосив на пріоритеті позабюджетних коштів для реалізації стратегічних проектів розвитку, ключем до чого має стати радикальне покращення умов для притоку інвестиційного капіталу і чесного державно-приватного партнерства.

Зокрема концепція Інвестиційної реформи передбачає по-перше, радикально змінити процедури адміністрування державних видатків розвитку, по-друге, використовувати обмежений ресурс держави, як засіб для партнерства з приватним капіталом, по-третє, створити необхідну інфраструктуру для залучення інвестицій, по-четверте, створити умови для радикального збільшення притоку інвестицій.